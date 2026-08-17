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Srpski košarkaški fenomen i prva zvezda Denver Nagetsa, Nikola Jokić, nalazi se na pragu ostvarenja sna i obaranja rekorda koji je nekada delovao potpuno nedostižno.

Nakon najave da se Rasel Vestbruk povlači iz profesionalne košarke, Srbinu je ostalo svega 12 tripl-dabl izdanja kako bi izbio na sam vrh večne liste i postao igrač sa najviše ovakvih mečeva u istoriji najjače lige sveta.

1/5 Vidi galeriju Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Jokić u ovom trenutku uz svoje ime ima 198 tripl-dabl ostvarenja, što znači da ga od izjednačavanja sa Vestrbukovim rekordom (209) deli još samo 11 takvih partija, dok ga 12. šalje na sam tron.

Ako je sudeći po prošloj sezoni u kojoj je upisao čak 34 tripl-dabla, centar Nagetsa bi već do Nove godine mogao da obori ovaj nestvarni rekord i postavi cifru koju će teško bilo ko u budućnosti nadmašiti.