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Prava sportska detonacija odjeknula je bez ikakve najave. Dosadašnji krilni košarkaš Nikola Kalinić zvanično je stavio tačku na igračku karijeru.

On se oglasio putem svojih naloga na društvenim mrežama i šokirao javnost odlukom da partije na parketu ostavlja iza sebe, ali i otkrio da ne napušta tabor Crvene zvezde, u klubu ostaje, ali u potpuno novoj ulozi, pošto ulazi u trenerske vode!

"Ljudi, završavam karijeru. Postajem pomoćni trener u Zvezdi. Zbog životne situacije želim da budem blizu Beograda. Hvala svima što ste bili deo lude vožnje", napisao je Kalinić.

1/9 Vidi galeriju Nikola Kalinić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, www.kkcrvenazvezda.rs

Dugo se već znalo da Nikola Kalinić ne ulazi u kombinacije novog šefa struke Ibona Navara. U javnosti se pominjala i mogućnost prelaska u redove novosadske Vojvodine, koja je pokazala interesovanje da ga angažuje, međutim, prelomila je procena samog košarkaša.

Kalinić je shvatio da više ne može da izdrži vrhunske fizičke napore, dok je prevagnula i njegova želja da ostane u Beogradu usled specifičnih privatnih okolnosti.

Ko je Nikola Kalinić?

Iskusni košarkaš rođen je u Subotici, gde je u redovima lokalnog Spartaka napravio svoje prve korake. Put ga je dalje vodio preko Novog Sada i Vojvodine, pa sve do Radničkog iz Kragujevca, gde je skrenuo pažnju šire javnosti.

Prvi mandat u Crvenoj zvezdi ostvario je u takmičarskoj godini 2014/2015, posle čega je usledio transfer u turski Fenerbahče. Nakon epizode u Valensiji ponovo se vratio u beogradski klub, da bi posle angažmana u Barseloni po treći put zadužio crveno-belu opremu.

Reprezentativni uspesi

Kada je reč o državnom timu, Kalinić je predstavljao jednu od ključnih poluga u zlatno doba reprezentacije pod komandom Aleksandra Đorđevića. U seniorskoj opremi Srbije domogao se dva vicešampionska zvanja na najvećim planetarnim smotrama — prvo na Svetskom prvenstvu u Španiji 2014, a potom i na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine.

1/5 Vidi galeriju Nikola Kalinić protiv Makabija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©