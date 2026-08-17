BURNA KARIJERA PUNA INCIDENATA! Proglašen za jednog od najprljavijih igrača u Evroligi, ulazio u BRUTALNE KONFLIKTE — ovo su svi sukobi Nikole Kalinića! VIDEO
Danas je kao grom iz vedra neba odjeknula vest da je legendarni srpski košarkaš Nikola Kalinić završio karijeru.
On se oglasio putem svojih naloga na društvenim mrežama i šokirao javnost odlukom da partije na parketu ostavlja iza sebe, ali i otkrio da ne napušta tabor Crvene zvezde, u klubu ostaje, ali u potpuno novoj ulozi, pošto ulazi u trenerske vode!
Podsetno, nedavna tuča koja se dogodila u Čajetini na utakmici četvrtfinala KLS-a između Zlatibora i Crvene zvezde, šokirala je celu Srbiju.Na kraju, Nikola Kalinić je kažnjen sa dve utakmice plus novčano, dok je Matej Čibej samo "udaren po džepu".
Zvezda je u tada demolirala Zlatibor u majstorici za plasman na fajnal-for (116:62), ali je ovaj dvomeč ipak ostao u senci tuče koja se dogodila na 1. maj u Čajetini.
Nikoli Kaliniću ovo nije prvi put da je ušao fizički sukob na terenu, a često je srpski reprezentativac bio i u verbalnim konfliktima. Evroligaški košarkaši su jednom prilikom izlgasali Kalinića, uz Fakunda Kampaca, za najpraljavijeg igrača u elitnom takmičenju.
Svađao se Kalinić na početku svoje karijere sa saigračem, tada u Radničkom iz Kragujevca Stefanom Birčevićem, na jednom tajm-autu, gde je izrečeno mnogo prljavih stvari...
Kalinić je kasnije otišao u Crvenu zvezdu, a tu je, u polufinalu ABA lige, ušao u sukob sa Sašom Pavlovićem, tadašnjim košarkašem Partizana.
Imao je Kalinić u drugom mandatu u Zvezdi sukob i sa Edom Murićem, takođe u polufinalu ABA lige, gde su ušli u otvoren sukob nasred terena.
Kasnije, u istoj sezoni, Kalinić se zatrčao prema klupi Partizana nakon pobede u finalnoj seriji ABA lige, gde je pokušao da isprovocira crno-bele, ali se na svu sreću sve ubrzo završilo.
Setimo se i kako je Nikola Kalinić gurnuo Šejna Larkina u momentima kada je Efes imao pobedu u rukama protiv Zvezde u Istanbulu. Kalinić je stigao Larkina i snažnim udarcem ramenom i rukom ga patosirao i zaradio nesportski faul.
Takođe, dok je nastupao za Fener, Kalinić je ušao u sukob i tokom finala Evrolige 2016. godine protiv CSKA iz Moskve.
Tuče, svađe, česta nervoza su bili i ostali sastavni deo karijere Nikole Kalinića, a u Čajetini je to eskaliralo kada je nakon meča pokušao da se obračuna i na tribinama.