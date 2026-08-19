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Jedna od najvažnijih figura u novijoj istoriji Crvene zvezde oprostila se od parketa posle dve sezone odrađene u sklopu svog trećeg mandata na Malom Kalemegdanu, ali se ne oprašta od kluba, pošto ostaje u stručnom štabu kao pomoćni trener.

Košarkaški put započeo je u rodnom Subotičkom Spartaku, da bi potom tri sezone proveo u Novom Sadu nastupajući za istoimenu ekipu i Vojvodinu. Nakon odlične godine u kragujevačkom Radničkom, 2014. godine prvi put stiže u Crvenu zvezdu.

Pod komandom Dejana Radonjića odmah je dobio veliku ulogu, što nije promaklo Željku Obradoviću koji ga je samo godinu dana kasnije uz ozbiljno obeštećenje odveo u Fenerbahče. Zanimljivo je da je trofejni stručnjak po povratku na klupu Partizana još jednom pokušao da ga ubedi na saradnju i dovede među crno-bele.

1/17 Vidi galeriju Nikola Kalinić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, www.kkcrvenazvezda.rs

"Imali smo kontakt tokom leta i Željko je pitao mog agenta da li bih došao u Partizan. Ja sam rekao da to ne mogu jer ne želim da uradim to, a bilo bi i glupo. Na mnogo sam slika na kojima osvajam titule sa Crvenom zvezdom i slavim. Nije sada u redu da tako menjam boje, pogotovo ako ne moraš to da uradiš i ako možeš da igraš za Crvenu zvezdu", rekao je u jednom intervjuu, dok je u drugom ponovo pričao o tome.

"Bio je neki kontakt... Pozvao me je da pita kako razmišljam na tu temu, rekao sam da ne razmišljam i da nema potrebe da uopšte pričamo o tome", kazao je Kalinić u intervjuu za podkast Nenada Kostića "Kole Point".