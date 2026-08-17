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Iskusni krilni košarkaš doneo je odluku da u 34. godini stavi tačku na svoju bogatu igračku karijeru.

Od predstojeće sezone on prelazi u trenerske vode i biće deo stručnog štaba Crvene zvezde, gde će asistirati novom šefu struke Ibonu Navaru.

"Srpski krilni košarkaš je igrao u Barsi između 2022. i 2024. Odigrao je 160 zvaničnih utakmica, osvojivši jednu špansku i dve katalonske lige.

Uživaj u sledećem poglavlju, Kalina!", stoji u poruci Barselone.

Ko je Nikola Kalinić?

Iskusni košarkaš rođen je u Subotici, gde je u redovima lokalnog Spartaka napravio svoje prve korake. Put ga je dalje vodio preko Novog Sada i Vojvodine, pa sve do Radničkog iz Kragujevca, gde je skrenuo pažnju šire javnosti.

Prvi mandat u Crvenoj zvezdi ostvario je u takmičarskoj godini 2014/2015, posle čega je usledio transfer u turski Fenerbahče. Nakon epizode u Valensiji ponovo se vratio u beogradski klub, da bi posle angažmana u Barseloni po treći put zadužio crveno-belu opremu.

Reprezentativni uspesi

Kada je reč o državnom timu, Kalinić je predstavljao jednu od ključnih poluga u zlatno doba reprezentacije pod komandom Aleksandra Đorđevića. U seniorskoj opremi Srbije domogao se dva vicešampionska zvanja na najvećim planetarnim smotrama — prvo na Svetskom prvenstvu u Španiji 2014, a potom i na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine.

1/9 Vidi galeriju Nikola Kalinić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, www.kkcrvenazvezda.rs

Nikola Kalinić protiv Makabija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Reprezentativnu riznicu obogatio je i srebrom sa Mediteranskih igara, kao i bronzanim odličjem na Univerzijadi 2013, postavši sinonim za beskompromisnu borbu, požrtvovanje i nepokolebljiv stav na parketu.