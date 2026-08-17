Evan Furnije se vraća u reprezentaciju Francuske i nastupa protiv Srbije u Beogradu. Kvalifikacije za Mundobasket 2027. donose uzbuđenje.
stiže
POJAČANJE BOLI GLAVA! Evan Furnije stiže u Beograd!
Slušaj vest
Francuski košarkaš Evan Furnije vratio se u reprezentaciju nakon dve godine i nastupiće protiv Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket 2027. godine.
Najpre će u četvrtak od 20.00 gostovati Srbiji u Beogradu, dok je revanš prijateljske utakmice zakazan za nedelju.
Evan Furnije Foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia, Starsport, Stefanos Kyriazis/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Furnije nije igrao za nacionalni tim još od Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši