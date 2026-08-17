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Francuski košarkaš Evan Furnije vratio se u reprezentaciju nakon dve godine i nastupiće protiv Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket 2027. godine.

Najpre će u četvrtak od 20.00 gostovati Srbiji u Beogradu, dok je revanš prijateljske utakmice zakazan za nedelju.

Evan Furnije Foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia, Starsport, Stefanos Kyriazis/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Furnije nije igrao za nacionalni tim još od Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.

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Izlazak košarkaša Partizana pred derbi u Pioniru Izvor: MONDO/Jelena Bijelić