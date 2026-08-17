Slušaj vest

Nikola Kalinić odlučio je da stavi tačku na bogatu igračku karijeru i napravi novi korak u košarci. Iskusni srpski reprezentativac od naredne sezone biće deo stručnog štaba Ibona Navara.

Kalinić je tokom karijere osvojio brojne trofeje i ostavio dubok trag u evropskoj košarci, a odluka da se povuče iz igranja stigla je u trenutku kada je još mogao da pruži kvalitetne partije na parketu.

Nikola Kalinić protiv Makabija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ipak, 34-godišnji košarkaš odlučio je da je vreme za novu fazu karijere. Umesto dresa, Kalinić će od naredne sezone obući trenersko odelo i početi da stiče iskustvo na klupi.

Da je njegova odluka iznenadila i ljude koji su mu bili bliski tokom igračke karijere, pokazala je reakcija Čime Monekea, sa kojim je Kalinić odigrao 51 utakmicu u dresu Crvene zvezde.

„Je*! Čestitam ti na neverovatnoj karijeri, brate!“**, napisao je Moneke na Instagramu.

Ne propustiteKošarkaKO IMA BOLJI TIM, ZVEZDA ILI PARTIZAN? Detaljna analiza Kurira! Jedan tim ima kvalitetnije startere, ali će to morati da se DOKAŽE NA TERENU!
2026268.jpeg
KošarkaU POSLEDNJEM TRENUTKU! Nikola Kalinić odbio ponudu Partizana - sada je u penziji i kreće novim putem!
Nikola Kalinić
KošarkaRAJAKOVIĆ POSLE MNOGO GODINA OTKRIO PRAVU ISTINU! EVO ZBOG ČEGA JE DARKO OTIŠAO IZ CRVENE ZVEZDE! Nisu mu dali čak osam plata, isplivali šokantni detalji!
Darko Rajaković
EvroligaČIMA MONEKE SE VIDEO PORUKOM OBRATIO NAVIJAČIMA CRVENE ZVEZD! Pričao o novim saigračima i treneru, jednu stvar jedva čeka!
Čima Moneke

BONUS VIDEO:

00:16
Nikola Kalinić tuča na meču Zvezda - Zlatibor Izvor: Arena 1 Premium