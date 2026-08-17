MONEKE U POTPUNOM ŠOKU! Oglasio se i podigao buru!
Nikola Kalinić odlučio je da stavi tačku na bogatu igračku karijeru i napravi novi korak u košarci. Iskusni srpski reprezentativac od naredne sezone biće deo stručnog štaba Ibona Navara.
Kalinić je tokom karijere osvojio brojne trofeje i ostavio dubok trag u evropskoj košarci, a odluka da se povuče iz igranja stigla je u trenutku kada je još mogao da pruži kvalitetne partije na parketu.
Ipak, 34-godišnji košarkaš odlučio je da je vreme za novu fazu karijere. Umesto dresa, Kalinić će od naredne sezone obući trenersko odelo i početi da stiče iskustvo na klupi.
Da je njegova odluka iznenadila i ljude koji su mu bili bliski tokom igračke karijere, pokazala je reakcija Čime Monekea, sa kojim je Kalinić odigrao 51 utakmicu u dresu Crvene zvezde.
„Je*! Čestitam ti na neverovatnoj karijeri, brate!“**, napisao je Moneke na Instagramu.
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