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Nikola Kalinić odlučio je da stavi tačku na bogatu igračku karijeru i napravi novi korak u košarci. Iskusni srpski reprezentativac od naredne sezone biće deo stručnog štaba Ibona Navara.

Kalinić je tokom karijere osvojio brojne trofeje i ostavio dubok trag u evropskoj košarci, a odluka da se povuče iz igranja stigla je u trenutku kada je još mogao da pruži kvalitetne partije na parketu.

1/5 Vidi galeriju Nikola Kalinić protiv Makabija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ipak, 34-godišnji košarkaš odlučio je da je vreme za novu fazu karijere. Umesto dresa, Kalinić će od naredne sezone obući trenersko odelo i početi da stiče iskustvo na klupi.

Da je njegova odluka iznenadila i ljude koji su mu bili bliski tokom igračke karijere, pokazala je reakcija Čime Monekea, sa kojim je Kalinić odigrao 51 utakmicu u dresu Crvene zvezde.

„Je*! Čestitam ti na neverovatnoj karijeri, brate!“**, napisao je Moneke na Instagramu.

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