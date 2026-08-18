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Nova NBA sezona još nije ni počela, a već je pao neverovatan rekord!

Cene ulaznica za utakmicu između Njujork Niksa i Filadelfija Seventisiksersa eksplodirale su nakon objavljivanja rasporeda za sezonu 2026/27, a američki mediji navode da bi ovaj duel mogao da postane najskuplje otvaranje sezone u istoriji NBA lige.

I nije teško shvatiti zašto.

Na jednoj strani biće aktuelni šampion Njujork, koji će pred svojim navijačima proslaviti titulu osvojenu prošle sezone, dok na drugoj stiže potpuno renovirana Filadelfija predvođena - Lebronom Džejmsom i Džejlenom Braunom!

1/4 Vidi galeriju Detalji sa 6. meča finalne serije NBA lige, San Antonio - Njujork Foto: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia, Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Najjeftinija karta - 2.000 dolara!

Američki mediji ostali su zatečeni cenama na sekundarnom tržištu. "Filadelfija Inkvajerer" navodi da su se karte za ovaj spektakl već nudile za skoro 2.000 dolara, što bi, ukoliko se trend nastavi, bilo dovoljno da utakmica postane najskuplji NBA domaći meč na otvaranju sezone ikada.

"Front Office Sports" je objavio da su se karte na SeatGeeku već prodavale za oko 2.200 dolara, svega nekoliko sati nakon objavljivanja rasporeda.

A ko želi nešto bolji pogled na parket moraće da spremi pravo malo bogatstvo. "Njujork Post"“ je objavio da su ulaznice u donjem nivou Medison Skver Gardena počinjale od oko 3.479 dolara.

Drugim rečima - gledanje Lebronovog debija u dresu Filadelfije neće biti za svačiji džep!

Lebron i Braun stižu, a Niksi dižu baner!

Spektakl je zakazan za 20. oktobar, a Njujork je rešio da od prvog dana napravi šou.

Nikse očekuje ceremonija dodele šampionskih prstenova i podizanje zastave prvaka, što će biti posebno emotivan trenutak za klub, prvi put od 1973. godine.

A onda na parket izlazi nova Filadelfija.

Lebron Džejms prvi put će zaigrati u regularnoj sezoni u dresu Seventisiksersa, a društvo će mu praviti Džejlen Braun, koji je takođe stigao u Filadelfiju. Uz njih su tu Džoel Embid i Tajris Maksis, pa su očekivanja u gradu bratske ljubavi ogromna.

"Lebron efekat" radi punom parom!

Da je dolazak jednog od najvećih košarkaša svih vremena već napravio haos na tržištu karata pokazalo se još pre objavljivanja kompletnog rasporeda.

Forbs je krajem jula pisao da je „get-in“ cena za prvi Lebronov predsezonski meč u Filadelfiji skočila na 165 dolara, čak 142 odsto više od prosečne cene ulaznice za domaće utakmice Seventisiksersa tokom prethodne sezone, koja je iznosila 68 dolara.

Sada su brojke otišle u potpuno drugu dimenziju.

I to tek pred početak sezone!

1/9 Vidi galeriju Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia in lump sum up to 1/8 1400 x 934px Immediatel, GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

NBA trlja ruke

Duel Niksa i Filadelfije biće centralni meč prvog dana nove NBA sezone, a iza njega slede još dva spektakla - Boston protiv Detroita i San Antonio protiv Oklahoma Sitija.

Posebno je zanimljivo što će se Lebron i Filadelfija ponovo naći u centru pažnje i na Božić, kada gostuju njegovom bivšem klubu Los Anđeles Lejkersima.

Ali pre toga - Medison Skver Garden.

Lebronov debi, Braunov debi, šampionski prstenovi, podizanje banera i duel dva velika rivala.

Sve to ima svoju cenu.

I ona je, po svemu sudeći, astronomska!