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Viktor Vembanjama ponovo je obukao dres reprezentacije Francuske, a njegov povratak među „Trikolore“ stigao je u pravom trenutku – pred veliki okršaj sa Srbijom u Beogradu.

Jedna od najvećih zvezda svetske košarke priključila se saigračima u Orleanu, gde Francuzi rade na uigravanju ekipe za dva pripremna duela sa Srbijom. Prvi je na programu u četvrtak u Beogradu, dok će revanš biti odigran u nedelju u Francuskoj.

Vembanjama se posebno raduje povratku u reprezentativno okruženje, pošto je od poslednjeg nastupa za „Trikolore“ prošlo dosta vremena. Poslednji put Francusku je predvodio na Olimpijskim igrama u Parizu, gde je osvojio srebrnu medalju.

"Veoma sam srećan. Jedva čekam utakmicu protiv Srbije u Orleanu, kao i susret sa Slovenijom u Bersiju, da vidim kako se publika promenila. Znamo da košarka raste u Francuskoj i prošlo je mnogo vremena otkako sam nosio ovaj dres pred našim navijačima", rekao je Vembanjama za "L'Ekip".

Posebnu pažnju privukle su njegove reči o značaju reprezentativnog dresa. Iako je već postao jedna od najvećih zvezda NBA lige, centar San Antonio Sparsa jasno je stavio do znanja da mu nastupi za Francusku imaju posebnu težinu.

"Ima veću težinu zato što se nosi tokom mnogo kraćih perioda. Intenzitet jednog olimpijskog turnira stane u svega nekoliko nedelja, pa se sve rešava u trenutku. Tokom reprezentativne karijere odigra se veoma malo utakmica i svaka od njih zaista je važna", objasnio je francuski košarkaš.

1/4 Vidi galeriju Finale Zapadne konferencije NBA lige, Vembanjama Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Nova Francuska pred važnim izazovima

Ovo okupljanje značajno je i zbog toga što Vembanjama prvi put sarađuje sa novim selektorom Frederikom Fautuom, dok se u nacionalni tim vratio i iskusni Evan Furnije.

Francuzi su praktično krenuli u stvaranje nove ekipe, ali Vembanjama ne očekuje probleme sa uklapanjem.

"Ne bih rekao da je ovaj period ključan, ali jeste veoma važan. Za mene, kao i za mnoge druge, ovo je prilika da upoznamo stručni štab i nove saigrače, kao i da postavimo temelje", rekao je Vembanjama.

Na pitanje kako se oseća u renoviranoj reprezentaciji, bio je kratak:

"Ne, uopšte. Na neki način smo gotovo svi novi, a i Fredi je relativno skoro došao. Evan se takođe tek vratio. Kada pogledam sastav, igrao sam sa gotovo svima ili protiv njih."

Sledi dolazak u Beograd

Francuska sada kreće put Srbije, gde će u četvrtak odmeriti snage sa "Orlovima", dok je drugi susret zakazan za nedelju u Francuskoj.

Za ljubitelje košarke u Srbiji to znači priliku da na delu vide jednog od najdominantnijih mladih igrača na svetu.

A Vembanjama u Beograd stiže sa jasnom porukom - za njega reprezentativna košarka nije obaveza, već nešto što ima posebnu vrednost.

"Veoma sam srećan", poručio je Francuz.

Sada ostaje da vidimo koliko će njegovo prisustvo promeniti odnos snaga u duelu sa Srbijom.