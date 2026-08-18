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Srpski košarkaš Ognjen Dobrić podelio je jednu ludu anegdotu iz Crvene zvezde.

Kapiten crveno-belih prisetio se bivših saigrača, a jedno ime posebno mu je izmamilo osmeh. Reč je o nekadašnjem košarkašu Zvezde, Džoniju O'Brajantu.

Džoni O'Brajant Foto: KK Crvena Zvezda

Dobrić je gostovao u podkastu "6.75range", gde je dobio zadatak da izabere najbolje bivše saigrače (strance) po pozicijama. Za neke nije imao nikakvu dilemu, ali se kod pozicije krilnog centra prisetio čitave plejade igrača.

Među njima su bili Tornike Šengelija, Čima Moneke i Džoni O'Brajant.

Upravo tada Dobrić je ispričao anegdotu o Amerikancu koji je tokom boravka u Zvezdi imao veoma buran period.

"Dobro, četvorka mi sad treba. Tu je bilo svakakvih imena, Šengelija, Moneke, Džoni O’Brajant... Je l' se sećate Džonija?", prisetio se Dobrić kroz smeh.

A onda je usledila priča koju očigledno ni danas nije zaboravio.

Oteran iz Zvezde, pa se pojavio pred autobusom

O’Brajant je u Zvezdu stigao tokom sezone 2020/21, ali se njegova epizoda u Beogradu završila mnogo turbulentnije nego što se očekivalo. Amerikanac je u januaru 2021. imao sukob sa tadašnjim trenerom Dejanom Radonjićem, zbog čega je bio suspendovan, a nekoliko nedelja kasnije usledio je rastanak.

Ognjen Dobrić Foto: Screenshot

Dobrić je, međutim, iz ugla saigrača ispričao jednu potpuno bizarnu scenu iz tog perioda.

"Kad se on pojavio, korona sezona, oterao ga Dejo Radonjić. Slušajte ovo, oterao ga Dejo, mi krećemo na Kup u Novi Sad, eto ti njega ispred busa."

Tu je Dobrić već počeo da se smeje, a zatim prepričao razgovor koji je vodio sa Amerikancem.

"Ja ga pitam: 'Šta ti radiš ovde?', kaže: 'Zvali me da idem s vama.'"

I tu je, kako je Dobrić ispričao, nastala potpuno neverovatna situacija.

"Oterali ga, brate, korona, mi nemamo igrača. Zvali ga, on brat došao, odradio, vratili se iz Novog Sada, parkirali ispred Pionira i više ga nikad nismo videli", rekao je Dobrić kroz smeh.

Cela priča dobija dodatnu težinu kada se zna koliko je haotičan bio taj period za Zvezdu. Crveno-beli su bili desetkovani zbog koronavirusa, a pred Kup Radivoja Koraća čak je bilo neizvesno da li će ekipa uopšte otputovati u Novi Sad.

Na kraju je Zvezda uspela da osvoji Kup, a O'Brajant je bio deo ekipe koja je u finalu savladala Megu.

Ipak, njegova epizoda u Beogradu ubrzo je završena.

1/19 Vidi galeriju Ognjen Dobrić u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport, STARSPORT / Shutterstock Editorial /Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Dobrić izabrao Šengeliju

Kada je završio sa prisećanjem na O'Brajanta, Dobrić je ipak izabrao drugog igrača za svoju idealnu četvorku.

Njegov izbor bio je Tornike Šengelija, dok je na poziciji centra prednost dao Brajantu Danstonu.

Na bekovskim pozicijama mesta su pronašli Fakundo Kampaco, Džered Batler i Marko Belineli.

Tako je nastala veoma zanimljiva petorka stranaca sa kojima je delio svlačionicu.