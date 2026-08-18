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Kada je drugi put dolazio u Crvenu zvezdu Nikola Kalinić je poručio da ne može da ostavi drugare na cedilu.

"Nisam nikada bio pobornik patetike… Vratio sam se, kada sam sve analizirao, klub, kvalitet života, prethodno iskustvo. Daću sve od sebe kao i uvek na terenu, očekuje nas mnogo rada, tu su moji nekadašnji saigrači i trener, Luka, Laza, trener Dejan Radonjić, nisam mogao da ostavim svoje drugare na cedilu".

Osvojio je sa crveno-belima u toj sezoni Kup Radivoja Koraća, ABA ligu i postao ponovo šampion Srbije, a onda je, na kraju fizički i psihički naporne sezone drugi put otišao iz kluba i sledeče dve sezone igrao za Barselonu.

Kada je odlazio je objavio sliku sebe sa navijačima, kadar nastao tokom jedne proslave, uz sledeće reči:

"Nešto tražim idealne slike, kolaže i ostalo... Ovo je to, to je to. Hvala vam svima i vidimo se sledećeg puta".

I stvarno, to je to. To je Nikola Kalinić.

Ratnik kojeg bi svako poželeo u svom timu, a niko protiv sebe. Košarkaš čija statistika često nije govorila koliko je dobar, već bi, da bi se uverili, morali da gledate šta sve radi na terenu.

1/17 Vidi galeriju Nikola Kalinić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, www.kkcrvenazvezda.rs

A, kada smo kod statistike, sećate se kako je doneo Fenerbahčeu titulu šampiona Evrolige?

Pored Bogdana Bogdanovića, Bobija Diksona, Jana Veselog, Ekpea Udoa, Kostasa Slukasa, Liuđija Datomea, Džejmsa Nanelija... Uspeo je Kalinić da se istakne i da bude jedan od najvažnijih košarkaša turskog tima na Fajnal-for turniru.

Protiv Reala je u polufinalu postigao 12 poena uz po šest asistencija i skokova, a onda je još sjajnije zablistao u finalu protiv Olimpijakosa. Sa Bogdanovićem je bio najefikasniji, obojica su postigli po 17 poena, a Kalinić je imao i po pet asistencija i skokova.

To je najveći uspeh iz klupske karijere, a pravio ih je i na reprezentativnom nivou. Sa seniorskom reprezentacijom je osvojio srebrne medalje na Svetskom prvenstvu 2014. godine i na Olimpijskim igrama 2016. godine.

Rado se sećaju ljubitelji košarke tog Mundobasketa pre 12 godina i utakmice protiv Grčke kada je Kalinić "stavio na poster" Janisa Burusisa i brutalno zakucao preko njega.

A, onda, malo kasnije, imao još jedno atraktivno zakucavanje.

U Turskoj je osvojio osam trofeja, u Srbiji isto toliko, bio je šampion Španije sa Barselonom, MVP ABA lige 2022. godine...

Ne odlazi iz košarke, neće daleko od terena, ide odmah pored na klupu, a kako je i kao igrač pokazao da ima smisla za trenerski posao, možemo da očekujemo da će se dobro snaći.

To je to, ovo je to.

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