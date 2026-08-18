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Nekadašnji as Crvene zvezde, Milko Bjelica, odlučio je da nakon bogate igračke karijere napravi veliki zaokret i uplovi u potpuno novu ulogu.

Bjelica se vratio u Srbiju, a sada je i zvanično postao sportski direktor KK Mladost Zemun.

Posle poslednje epizode u Japanu, iskusni košarkaš rešio je da stavi tačku na igranje i svoje ogromno znanje sa parketa prenese u klupske strukture. U Mladosti su očigledno procenili da je upravo on čovek koji može da pomogne u izgradnji ozbiljne sportske priče.

Zemunski klub nije krio zadovoljstvo zbog dogovora sa nekadašnjim reprezentativcem, pa je Bjelicu predstavio kao veliko pojačanje - ali ovog puta van parketa!

"Sa ponosom objavljujemo da je Milko Bjelica novi sportski direktor KK Mladost Zemun! Čovek sa bogatim igračkim iskustvom, vrhunskom karijerom i dubokim košarkaškim znanjem pridružuje se našem klubu sa jasnim ciljem – da zajedno nastavimo da gradimo stabilan klub", saopštila je Mladost.

U klubu posebno računaju na njegovo iskustvo u radu sa igračima, kao i na znanje koje je godinama sticao igrajući na najvišem nivou.

"Njegovo iskustvo i energija biće značajan doprinos daljem razvoju kluba, posebno u radu sa igračima i stvaranju temelja za nove uspehe. Ponosni smo što je Milko Bjelica od danas deo naše priče. Dobro došao u Mladost!", dodali su iz zemunskog kluba.

Bjelica je tokom karijere promenio veliki broj klubova i igrao u različitim evropskim sredinama, a nosio je i dres Crvene zvezde. Sada ga čeka potpuno drugačiji izazov.

Bivši košarkaš Crvene zvezda - Milko Bjelica Foto: Euroleague.net, Saša Pavlić

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