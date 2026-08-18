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Ajzea Kenan je pronašao novi klub!

Bivši košarkaš Crvene zvezde karijeru će, prema informacijama turskog specijalizovanog portala "Basketfaul", nastaviti u Trabzonsporu, a posao je praktično dogovoren.

Ipak, postoji još jedan uslov koji Amerikanac mora da ispuni pre nego što saradnja bude ozvaničena.

Kenan treba da prođe lekarske preglede, nakon čega bi ugovor sa turskim klubom trebalo da stupi na snagu. Trabzonspor je odlučio da pruži šansu iskusnom beku, koji iza sebe ima ozbiljnu evropsku i NBA karijeru.

1/10 Vidi galeriju Ajzea Kenan Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT, Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević

Amerikanac je u prethodne dve sezone nosio dres Crvene zvezde, ali je prošlu sezonu praktično završio pre vremena zbog teške povrede levog kolena. Pokidao je prednji ukršteni ligament u septembru 2025. godine, operisan je, a potom je usledio dug period oporavka.

Kenan sada pokušava da se vrati na parket i upravo bi Trabzonspor trebalo da bude njegova nova stanica.

Iskusni bek ima 35 godina, visok je 183 centimetra, a tokom karijere je prošao put od NBA lige do samog vrha evropske košarke. U najjačoj ligi sveta nastupao je za Hjuston Roketse, Filadelfiju Seventisikserse, Čikago Bulse, Finiks Sanse, Minesotu Timbervulvse i Milvoki Bakse, dok je u Evropi nosio dres Uniksa, Galatasaraja, Olimpijakosa i Crvene zvezde.

Upravo je u Olimpijakosu ostavio zapažen trag pre dolaska na Mali Kalemegdan, a sa Zvezdom je potpisao dvogodišnji ugovor 2024. godine.

Sada je pred njim novi izazov u Turskoj.

Trabzonspor je već povukao potez, Kenan je dogovorio saradnju, a svi u klubu sada čekaju samo potvrdu njegovog zdravstvenog stanja. Ako lekarski pregledi prođu kako treba, bivši Zvezdin as kreće u novu avanturu!