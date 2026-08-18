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Orlovi će pre utakmica kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Italije i Islanda igrati dve utakmice protiv Francuske, prvu u Beogradu u četvrtak 20. avgusta.

"Svi moramo da budemo zahvalni ovim ljudima što su odvojili vreme da budu uz reprezentaciju. Zahvalni smo im na pristupu i ponašanju, jer kada predstavljate svoju zemlju, to je dodatna odgovornost i lep pritisak. Svi koji su se odazvali su veoma ozbiljno shvatili svoj zadatak. Raduje uvek prisutna i lepa doza patriotizma", rekao je Dušan Alimpijević za "RTS".

Tri dana nakon utakmice u Beogradu, Srbija će biti gost Francuskoj.

"Francuska je uz Tursku sigurno najkvalitetnija ekipa kada je u pitanju sastav. Imaju i najveći broj NBA igrača u svojim redovima. Te dve provere biće veoma važne pred mečeve sa Islandom i Italijom. Želimo da probamo tada neke stvari i da ispravimo šta se ispraviti može".

Alimpijević se osvrnuo se i na duel koji će imati Nikola Jokić i Viktor Vembanjama.

"Njima će sigurno takođe ovo biti dobra priprema. Biće to i spektakl sa dvojicom najboljih košarkaša na terenu, ali i nešto najbliže takmičarskom meču u sklopu priprema za izazove u kvalifikacijama".

1/5 Vidi galeriju Viktor Vembanjama i Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Napomenuo je selektor da je Srbiji potreban period uigravanja zbog velikih promena u sastavu.

"Island i Italija moraju biti važniji mečevi. Protiv Francuske ćemo moći da testiramo sastav koji je nov u odnosu na prethodni prozor. Za sistem koji postavljamo potrebno je uigravanje, te su nam stoga jako bitni susreti sa Francuskom. Francuzi u svojim redovima imaju fizički dominantne igrače i moraćemo da ih usporimo i prilagodimo se protivniku", zaključio je Dušan Alimpijević.