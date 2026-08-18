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Luka Dončić podigao je Sloveniju na noge odlukom da ovog leta ne pomogne reprezentaciji, a sada se oglasio čovek čije reči imaju posebnu težinu!

Legendarni Ivo Daneu nije krio da ga je odluka najveće slovenačke košarkaške zvezde iznenadila, ali nije želeo da osudi Dončića zbog toga što je ovog leta izabrao da napravi pauzu.

Slovenija će u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo biti bez svog najboljeg igrača, a situacija za „zmajčeke“ nije nimalo jednostavna. U narednoj fazi čekaju ih ozbiljni rivali, među kojima su Francuska, Mađarska i Finska, pa se već otvorilo pitanje da li će Slovenci uspeti da izbore plasman na veliko takmičenje.

Upravo zbog toga u tamošnjoj javnosti povela se rasprava o Dončićevoj odluci. Ipak, kada je legendarni Daneu dobio pitanje da li Luka ima pravo da kaže „ne“ reprezentaciji, njegov odgovor bio je veoma jasan.

"Ima pravo."

Ivo Daneu Foto: ABA league / Dragana Stjepanović

Daneu je priznao da ga je Dončićeva odluka lično pogodila, ali je istovremeno poručio da razume okolnosti u kojima se nalazi jedan od najboljih košarkaša današnjice.

"Priznajem da me je tom odlukom veoma iznenadio. Malo me je, doduše, pogodila, ali sada... Nemamo šta. Tako je kako je", poručio je legendarni Slovenac.

Daneu nije želeo ni da zaboravi sve ono što je Dončić uradio za reprezentaciju Slovenije.

Naprotiv.

"Luka se izdvaja. Međutim, jedan igrač ne može sve sam. Na parketu moraš da imaš još četiri pomoćnika, saigrače. Ako oni nisu dovoljno kvalitetni, ni Luka sam ne može da snosi krivicu za neuspeh. Za uspehe ga ionako svi hvale", istakao je Daneu.

A onda je otkrio i koliko je lično vezan za Dončića.

"Ja ga doživljavam kao svog trećeg sina. Navijam za njega i poštujem ga", rekao je legendarni košarkaš.

Daneu je potom ispričao i kakav je savet svojevremeno dao mlađem Dončiću, još dok je Slovenac pravio prve velike korake.

"Luka, ti sve znaš, samo igraj košarku", bila je njegova poruka.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić na Eurobasketu 2025 Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, FIBA, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Danas, međutim, Luka igra u potpuno drugačijem svetu. NBA obaveze, ogroman broj utakmica, putovanja, pritisak i život daleko od Slovenije čine situaciju neuporedivom sa vremenom u kojem je Daneu nosio dres Jugoslavije.

Upravo zbog toga legendarni Slovenac smatra da ne treba porediti dve epohe.

"U moje vreme toga nije bilo. Ja sam, recimo, na Olimpijske igre otišao bez ijednog treninga, jer me direktor nije pustio na pripreme. Ali vremena su toliko drugačija da ih je teško porediti", objasnio je Daneu.

On je podsetio da su nekadašnji reprezentativci igrali gotovo iz čistog entuzijazma, dok je danas profesionalni sport potpuno drugačiji.

"Sada je to čisti profesionalizam. U poređenju sa današnjim igračima, mi smo bili amateri. Mi smo se igrali košarke", rekao je.

Daneu je zato, uprkos ličnom razočaranju, stao iza Dončića.

Luka je izabrao da ovog leta odmori i posveti se sebi i privatnom životu, a čovek koji ga izuzetno ceni poručuje – ima pravo na takvu odluku.

Ipak, ostaje činjenica da će Slovenija bez svog najboljeg igrača imati mnogo teži put ka velikom takmičenju.

A ako "zmajčeki" budu zapali u probleme, nema sumnje da će se pitanje: „Šta bi bilo da je Luka igrao?“ još dugo provlačiti kroz Sloveniju.