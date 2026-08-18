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Francuska dolazi u Beograd bez dvojice važnih igrača, ali to ne znači da će Srbija imati lak posao!

"Trikolori" će u okršaju sa Srbijom biti lišeni pomoći Geršona Jabuselea i Timotija Luvavua-Kabaroa, koji neće biti u sastavu za duel sa „orlovima“.

Jabusele, koji je ovog leta postao novi član Panatinaikosa, neće biti na raspolaganju selektoru Francuske, dok je ista situacija i sa Luvavuom, koji će od naredne sezone nositi dres Real Madrida.

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Geršon Jabusele Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, Francuzi u Beograd stižu sa izuzetno jakim sastavom, a najveću opasnost po Srbiju predstavljaće – Viktor Vembanjama!

NBA superzvezda i prvo ime francuske selekcije trebalo bi da predvodi „trikolore“ u velikom okršaju sa „orlovima“ u Beogradskoj areni.

Pored Vembanjame, Francuska može da računa i na iskusnog Rudija Gobera, kao i na Nadira Hifija i Silvana Fransiska, pa je jasno da izabranici Srbije neće imati nimalo lak zadatak.

Sa druge strane, „orlovi“ će imati svog aduta broj jedan – Nikolu Jokića!

Duel dve velike evropske košarkaške sile biće prava poslastica za ljubitelje košarke, a posebno će biti zanimljivo videti novi okršaj Jokića i Vembanjame.

Srbija i Francuska sastaju se u četvrtak od 20 časova.

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Geršon Jabusele izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić