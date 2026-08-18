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Kamp koji nosi ime proslavljenog srpskog reprezentativca Milana Gurovića, okupio je 110 dečaka i devojčica, a polako ali sigurno poprima međunarodni karakter.

Ovog leta među polaznicima su, pored dece iz Srbije i regiona, i mladi košarkaši iz Grčke, Francuske, Rusije, Nemačke, Kanade i drugih zemalja.

Foto: Akademija Milan Gurović

Tokom boravka u Valjevu, učesnici imaće priliku da kroz svakodnevne treninge sa stručnim trenerima iz Akademije Milan Gurović rade na košarkaškoj tehnici i unapređenju igre, ali i da uče o disciplini, timskom duhu i odnosu prema sportu.

– Najveće zadovoljstvo je videti preko 100 dece koje vole košarku na jednom mestu – sa loptom u rukama i velikom željom da napreduju. Posebno mi je drago što nam dolaze dečaci i devojčice ne samo iz Srbije i regiona, već i iz brojnih zemalja širom sveta. Želimo da odavde odu kao bolji košarkaši, ali i da steknu prijateljstva i uspomene koje će dugo pamtiti – rekao je Milan Gurović prilikom otvaranja kampa.

Foto: Akademija Milan Gurović

Podsetimo, letnji kamp Milan Gurović se održava već treće leto zaredom u Valjevu, a organizatori najavljuju da je s obzirom na sve veće interesovanje u planu i učestalije organizovanje istih.