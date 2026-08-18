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Ovoga puta, međutim, neće oblačiti crno-beli dres i izlaziti na parket, već će u Humsku stići u potpuno drugačijoj ulozi.

Prema nezvaničnim informacijama Meridian sporta, nekadašnji reprezentativac Srbije i jedan od najpoznatijih srpskih košarkaša svoje generacije trebalo bi da postane deo sportskog sektora crno-belih.

Micov bi trebalo da preuzme funkciju direktora za košarkaške operacije, a u klubu bi bio jedan od glavnih saradnika i oslonaca generalnog menadžera Žarka Paspalja.

Za Micova je ovo svojevrsni povratak u klub u kojem je već imao priliku da podigne šampionski pehar. U martu 2007. godine stigao je u Partizan na pozajmicu iz Budućnosti, a sa crno-belima je osvojio titulu prvaka Srbije. Posle nekoliko meseci vratio se u Podgoricu i nastavio karijeru.

Ko je Vladimir Micov?

Vladimir Micov rođen je 16. aprila 1985. godine u Beogradu. Visok je 201 centimetar, a tokom igračke karijere nastupao je na poziciji krila. Košarku je počeo u mlađim kategorijama Beopetrola, a potom je igrao za Novu Pazovu, OKK Beograd i Lavove 063, pre nego što je stigao u Budućnost.

U sezoni 2006/07. stigao je u Partizan, gde je osvojio titulu prvaka Srbije. Nakon toga se vratio u Budućnost, a karijeru je nastavio u Panioniosu, Baskoniji i italijanskom Kantu.

Veliki iskorak napravio je dolaskom u moskovski CSKA, gde je proveo dve sezone i osvojio dve titule VTB lige, kao i rusko prvenstvo. Potom je nosio dres Galatasaraja, sa kojim je 2016. osvojio Evrokup i bio izabran u najbolju petorku tog takmičenja.

Od 2017. do 2021. godine bio je član Olimpije iz Milana, sa kojom je osvojio italijansko prvenstvo, Kup i tri Superkupa, dok je 2021. godine sa klubom stigao i do Fajnal fora Evrolige. Igračku karijeru završio je u Budućnosti u sezoni 2021/22.

Micov je tokom karijere odigrao 246 utakmica u Evroligi, uz prosečno 9,7 poena, 2,9 skokova i 2 asistencije po meču.

Sada ga čeka novo poglavlje – povratak u Partizan, ali prvi put u ulozi čoveka koji će odluke donositi van parketa.