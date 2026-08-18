Slušaj vest

Manijema od 2021. godine igra u Španiji, a u sezoni 2024/25 je postao član rezervnog tima Gran Kanarije.

Crvena zvezda - Mega, foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić

Za prvi tim Gran Kanarije je prošle sezone odigrao ukupno 19 utakmica u španskom prvenstvu, a u toku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine je debitovao i za seniorsku reprezentaciju Švajcarske.

"Tokom jula, Manijema je učestvovao na NBA Academy Games, elitnom razvojnom turniru u Atlanti. Na turniru su se okupili odabrani mladi košarkaši iz različitih delova sveta, a utakmice su pratili NBA skauti, NCAA treneri i predstavnici brojnih američkih košarkaških programa", piše u saopštenju Mege.

Ne propustiteKošarka"RODITELJI SU PLAKALI KADA SAM POTPISAO ZA ZVEZDU" Emotivna ispovest Nikole Đurišića: Pogubio sam se, odem levo, a treba desno...
Nikola Đurišić
KošarkaMEGAŠI ŠOKIRALI OBRN: Srpski tim srušio američkog velikana na Mikonosu
Mega - FMP 050526_055.jpg
KošarkaMEGA DOVELA SJAJNO POJAČANJE! Talentovani košarkaš oblači ružičasti dres!
okk_tamis_14.jpg
KošarkaSADA JE I ZVANIČNO! Asim Đulović napušta Megu i odlazi u SAD!
Asim Đulović košarkaš srpske reprezentacije

00:45
Zvižduci za fudbalere Crvene zvezde nakon bruke i sramote protiv Hapoela Izvor: MONDO/Dušan Ninković