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Manijema od 2021. godine igra u Španiji, a u sezoni 2024/25 je postao član rezervnog tima Gran Kanarije.

1/26 Vidi galeriju Crvena zvezda - Mega, foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić

Za prvi tim Gran Kanarije je prošle sezone odigrao ukupno 19 utakmica u španskom prvenstvu, a u toku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine je debitovao i za seniorsku reprezentaciju Švajcarske.

"Tokom jula, Manijema je učestvovao na NBA Academy Games, elitnom razvojnom turniru u Atlanti. Na turniru su se okupili odabrani mladi košarkaši iz različitih delova sveta, a utakmice su pratili NBA skauti, NCAA treneri i predstavnici brojnih američkih košarkaških programa", piše u saopštenju Mege.