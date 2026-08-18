Dosadašnji košarkaš Gran Kanarije Lukas Manijema novi je igrač Mege, saopštio je beogradski klub
Košarka
POJAČANJE SA KANARSKIH OSTRVA: Lukas Manijema novi košarkaš Mege
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Manijema od 2021. godine igra u Španiji, a u sezoni 2024/25 je postao član rezervnog tima Gran Kanarije.
Crvena zvezda - Mega, foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić
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Za prvi tim Gran Kanarije je prošle sezone odigrao ukupno 19 utakmica u španskom prvenstvu, a u toku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine je debitovao i za seniorsku reprezentaciju Švajcarske.
"Tokom jula, Manijema je učestvovao na NBA Academy Games, elitnom razvojnom turniru u Atlanti. Na turniru su se okupili odabrani mladi košarkaši iz različitih delova sveta, a utakmice su pratili NBA skauti, NCAA treneri i predstavnici brojnih američkih košarkaških programa", piše u saopštenju Mege.
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