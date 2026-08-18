Doskorašnji košarkaš Indijane Garison Metjuz novi je igrač Olimpije iz Milana, saopštio je italijanski klub.
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Olimpija u svom saopštenju nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa 29-godišnjim američkim bekom.
Metjuz je za Indijanu prošle sezone odigrao ukupno 15 utakmica, u kojima je u proseku beležio 5,2 poena i 1,1 skok.
U Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) je proveo prethodnih sedam sezona, a pored Pejsersa, nastupao je i za ekipe Atlante, Hjustona i Vašingtona.
Metjuz je rekao da je "jako uzbuđen" što započinje novo poglavlje svoje karijere, kao i zahvalan Olimpiji na prilici koju mu je ukazala.
"Jedva čekam da počnem sa radom i pomognem timu na svaki mogući način", kazao je Metjuz, a preneo sajt kluba.
(Beta)
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