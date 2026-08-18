Slušaj vest

Srpski košarkaš je u ponedeljak saopštio da završava karijeru, ali da ostaje u Crvenoj zvezdi, gde će se priključiti stručnom štabu i započeti novo poglavlje u profesionalnom životu. Njegova odluka označila je kraj 17 godina dugog puta na parketu.

Kalinić se potom emotivnom porukom zahvalio svima koji su bili deo njegove karijere i istakao da je imao ogromnu sreću da ostvari snove koje je imao još kao dečak.

„To je to, došao je momenat da se kaže dosta. Jedno divno putovanje od 17 godina dolazi do kraja. Imao sam neverovatnu sreću da sve što sam ikada želeo, uspeo sam da uradim. Upoznao sam svet, stekao prijatelje, osvojio titule, uživao igrajući se i takmičeći se.

Pravio sam greške, gluposti i budalaštine, bilo ih je gomila, ali nikada nisam odustajao. Uvek sam verovao da ću sledeću utakmicu biti bolji i pametniji“, napisao je Kalinić.

Srpski košarkaš zahvalio se saigračima, trenerima, ljudima iz klubova, navijačima, ali i svima koji su ga tokom karijere podržavali, hvalili ili kritikovali.

„Uvek sam se trudio da budem iskren i pošten prema košarci, prema klubu i prema sebi i mislim da sam u većini slučajeva uspeo. Jedna luckasta glava iz Subotice i neverovatna želja za uspehom.

Hvala svima na podršci, pohvalama i kritikama. Hvala mojim saigračima, trenerima, ljudima u klubovima, navijačima i svim ostalima koji su bili deo mog puta. Znam da često nisam bio lagan za saradnju, ali imam svoje principe i načela od kojih ne odustajem.

Bila je ovo jedna luda vožnja i hvala vam svima. Nastavljamo avanturu, samo u drugačijim ulogama“, poručio je Kalinić.

Nikola Kalinić rođen je 8. novembra 1991. godine u Subotici. Profesionalnu karijeru počeo je u Spartaku, a potom je nastupao za Novi Sad, Vojvodinu i Radnički Kragujevac, pre nego što je 2014. godine prvi put stigao u Crvenu zvezdu.

Nakon sezone u Zvezdi, usledio je veliki transfer u Fenerbahče. U Istanbulu je proveo pet godina i osvojio Evroligu 2017. godine, uz tri titule prvaka Turske i dva nacionalna Kupa.

Posle Fenerbahčea igrao je za Valensiju, a zatim se 2021. godine vratio u Crvenu zvezdu. U drugom mandatu sa crveno-belima osvojio je ABA ligu, prvenstvo Srbije i Kup Srbije, a bio je i MVP ABA lige.

Kalinić je potom obukao dres Barselone, sa kojom je osvojio prvenstvo Španije 2023. godine. U Crvenu zvezdu vratio se 2024. godine i u klubu ostao do kraja igračke karijere.

Sa reprezentacijom Srbije osvojio je srebrne medalje na Svetskom prvenstvu 2014. i Olimpijskim igrama 2016. godine, a bio je deo nacionalnog tima i na brojnim drugim velikim takmičenjima.

Posle 17 godina na parketu, Kalinić sada ostaje uz Crvenu zvezdu u novoj ulozi – kao član stručnog štaba.

1/4 Vidi galeriju Kalinić na utakmici protiv Žalgirisa. Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Nebojsa Parausic / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia