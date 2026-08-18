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"Košarkaš Tomas Vokap danas je obavestio Olimpijakos o jednostranom pismenom raskidu ugovora, zahtevajući, bez opravdanog razloga, trenutni raskid saradnje. Olimpijakos kategorički tvrdi da ugovor ovog igrača važi do leta 2027. godine. Shodno tome, očekujemo njegov dolazak u Grčku u četvrtak, 20. avgusta, radi obavljanja predviđenih lekarskih i ergometrijskih pregleda. U suprotnom, Olimpijakos zadržava pravo da upotrebi sva pravna sredstva kako bi zaštitio svoja prava", piše u saopštenju Olimpijakosa koje je preneo portal Basket Njuz (Basket News).

Vokap je već neko vreme povezan sa prelaskom u Dubai.

Kako je preneo Basket Njuz, klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je u julu bio spreman da ponudi 33-godišnjem američkom plejmejerku, koji poseduje i grčki pasoš, dvogodišnji ugovor u vrednosti od šest miliona dolara, kao i mogući trogodišnji ugovor u vrednosti od devet miliona dolara.

U ugovoru Vokapa sa Olimpijakosom ne postoji otkupna klauzula, pa se o njegovoj budućnosti isključivo pita grčki klub.

Dubai je Olimpijakosu ponudio 600.000 dolara za američkog plejmejkera, ali je klub iz Pireja to odmah odbio, navodno zahtevajući obeštećenje od minimum tri miliona dolara za Vokapa.

Vokap je u Olimpijakos došao 2021. godine iz Žalgirisa.

U prethodnoj sezoni, u kojoj je sa klubom iz Pireja osvojio titulu klupskog prvaka Evrope, Vokap je u Evroligi u proseku beležio 5,3 poena, 5,7 asistencija i 2,6 skokova.

Američki plejmejker je u sezoni 2023/24 bio proglašen za najboljeg odbrambenog igrača Evrolige, dok je u sezoni pre te bio lider tog takmičenja po prosečnom broju ukradenih lopti.

(Beta)