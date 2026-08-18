Ženska košarkaška reprezentacija Srbije do 16 godina plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto je u osmini finala, u Piteštiju pobedila selekciju Izraela 66:56 (26:5, 13:16, 12:21, 15:14).
EVROPSKO PRVENSTVO
SRPSKE DAME MEĐU OSAM NAJBOLJIH: Košarkašice Srbije do 16 godina u četvrtfinalu Evropskog prvenstva
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Najefikasnija kod reprezentacije Srbije bila je Lana Stojić sa 15 poena. Elena Erić je dodala 14 poena i šest skokova, dok je Jovana Todorović postigla 12 poena.
Kod selekcije Izraela najefikasnija je bila Tahel Dugan sa 15 poena, dok je Mikal Abudram dodala 12 poena i 15 skokova.
Srpske košarkašice će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između aktuelnog prvaka Evrope Španije i selekcije Litvanije.
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