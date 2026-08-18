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Najefikasnija kod reprezentacije Srbije bila je Lana Stojić sa 15 poena. Elena Erić je dodala 14 poena i šest skokova, dok je Jovana Todorović postigla 12 poena.

Kod selekcije Izraela najefikasnija je bila Tahel Dugan sa 15 poena, dok je Mikal Abudram dodala 12 poena i 15 skokova.

Srpske košarkašice će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između aktuelnog prvaka Evrope Španije i selekcije Litvanije.

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Svetislav Pešić drži predavanje srpskim košarkašima Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić