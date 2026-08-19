JOKIĆU STIŽE BOMBASTIČNO POJAČANJE! Denver sprema VELIKI TREJD, šestostruki Ol-star na meti Nagetsa!
Denver sprema veliki potez!
Dok se u Koloradu rešava budućnost Pejtona Votsona, Nagetsi ne sede skrštenih ruku - iz Amerike stižu informacije koje su posebno zagolicale maštu navijača.
Naime, Denver već neko vreme pokušava da pronađe rešenje za Votsona i njegov status ograničeno slobodnog agenta. NBA insajder Šems Čaranija otkrio je da Nagetsi vode aktivne razgovore sa više ekipa o potencijalnom "sign-and-trade" poslu, a među zainteresovanima su Klivlend, Milvoki i LA Klipersi.
Čaranija je potom doneo i novu informaciju koja je posebno zanimljiva za Denver. Nagetsi su, prema njegovim saznanjima, spustili cenu za Votsona – umesto ogromnog paketa koji je ranije tražen, sada žele kvalitetnog igrača i pik prve runde.
I tu priča postaje još zanimljivija.
Jokić dobija novog saigrača?
Dok se rešava Votsonova budućnost, u američkim medijima pojavilo se ime koje bi moglo da napravi pravu buru u Denveru.
Upravo je Čaranija još ranije otkrio da su Denver, Klivlend i Majami među ekipama zainteresovanim za Derozana.
Dakle, nije u pitanju nagađanje bez ikakvog pokrića - Denver se zaista nalazi među timovima koji su pokazali interesovanje za iskusnog NBA strelca.
A sada se sve kockice polako slažu.
Votson je i dalje bez konačnog rešenja, Nagetsi aktivno razgovaraju o sign-and-tradeu, a istovremeno ispituju tržište za igrače koji bi mogli da pojačaju ekipu oko Nikole Jokića.
Jedan od njih je upravo Derozan!
Dodatnu težinu celoj priči daje i ugledni NBA novinar Mark Stajn, koji već danima prati situaciju oko Votsona.
Stajn je otkrio da se ponude koje Votson dobija trenutno kreću u rasponu od oko 16 do 18 miliona dolara godišnje, dok njegova strana navodno želi znatno više.
To je jedan od razloga zbog kojih Denver sada intenzivno razmatra različite scenarije.
I upravo zato je Derozan posebno zanimljiv.
Jer ako Votson ode, Nagetsi bi morali da pronađu način da nadoknade njegov doprinos, a dovođenje iskusnog igrača koji je tokom karijere bio među najboljim strelcima lige predstavljalo bi ogroman potez.
Klivlend već oslobađa prostor
U međuvremenu, ni Klivlend ne sedi skrštenih ruku.
Kavalirsi su trejdovali Denisa Šrudera u Šarlot, čime su oslobodili oko 6,8 miliona dolara, a američki mediji taj potez povezuju sa njihovom željom da otvore dodatnu finansijsku fleksibilnost za potencijalno dovođenje Votsona ili Džonatana Kuminge.
Drugim rečima - svi potezi se trenutno povlače iza kulisa.
Denver pokušava da reši Votsonovu budućnost. Klivlend oslobađa prostor. Derozan je na radaru Nagetsa.
Za sada nema dogovora i niko ne može da tvrdi da će Derozan zaista obući dres Denvera. Ali jedno je sigurno:
Nagetsi traže način da dodatno pojačaju ekipu oko Jokića, a ime Demara Derozana već je isplivalo u tim razgovorima.
Ako se sve poklopi, srpski as bi mogao da dobije još jednu NBA zvezdu uz sebe.