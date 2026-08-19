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Denver sprema veliki potez!

Dok se u Koloradu rešava budućnost Pejtona Votsona, Nagetsi ne sede skrštenih ruku - iz Amerike stižu informacije koje su posebno zagolicale maštu navijača.

Naime, Denver već neko vreme pokušava da pronađe rešenje za Votsona i njegov status ograničeno slobodnog agenta. NBA insajder Šems Čaranija otkrio je da Nagetsi vode aktivne razgovore sa više ekipa o potencijalnom "sign-and-trade" poslu, a među zainteresovanima su Klivlend, Milvoki i LA Klipersi.

Čaranija je potom doneo i novu informaciju koja je posebno zanimljiva za Denver. Nagetsi su, prema njegovim saznanjima, spustili cenu za Votsona – umesto ogromnog paketa koji je ranije tražen, sada žele kvalitetnog igrača i pik prve runde.

I tu priča postaje još zanimljivija.

Jokić dobija novog saigrača?

Dok se rešava Votsonova budućnost, u američkim medijima pojavilo se ime koje bi moglo da napravi pravu buru u Denveru.

1/7 Vidi galeriju Iskusni NBA as - DeMar Derozan Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia, EZRA SHAW / Getty images / Profimedia, Marty Jean-Louis / Sipa USA / Profimedia

Upravo je Čaranija još ranije otkrio da su Denver, Klivlend i Majami među ekipama zainteresovanim za Derozana.

Dakle, nije u pitanju nagađanje bez ikakvog pokrića - Denver se zaista nalazi među timovima koji su pokazali interesovanje za iskusnog NBA strelca.

A sada se sve kockice polako slažu.

Votson je i dalje bez konačnog rešenja, Nagetsi aktivno razgovaraju o sign-and-tradeu, a istovremeno ispituju tržište za igrače koji bi mogli da pojačaju ekipu oko Nikole Jokića.

Jedan od njih je upravo Derozan!

Dodatnu težinu celoj priči daje i ugledni NBA novinar Mark Stajn, koji već danima prati situaciju oko Votsona.

Stajn je otkrio da se ponude koje Votson dobija trenutno kreću u rasponu od oko 16 do 18 miliona dolara godišnje, dok njegova strana navodno želi znatno više.

To je jedan od razloga zbog kojih Denver sada intenzivno razmatra različite scenarije.

I upravo zato je Derozan posebno zanimljiv.

Jer ako Votson ode, Nagetsi bi morali da pronađu način da nadoknade njegov doprinos, a dovođenje iskusnog igrača koji je tokom karijere bio među najboljim strelcima lige predstavljalo bi ogroman potez.

Klivlend već oslobađa prostor

U međuvremenu, ni Klivlend ne sedi skrštenih ruku.

Kavalirsi su trejdovali Denisa Šrudera u Šarlot, čime su oslobodili oko 6,8 miliona dolara, a američki mediji taj potez povezuju sa njihovom željom da otvore dodatnu finansijsku fleksibilnost za potencijalno dovođenje Votsona ili Džonatana Kuminge.

Drugim rečima - svi potezi se trenutno povlače iza kulisa.

Denver pokušava da reši Votsonovu budućnost. Klivlend oslobađa prostor. Derozan je na radaru Nagetsa.

Za sada nema dogovora i niko ne može da tvrdi da će Derozan zaista obući dres Denvera. Ali jedno je sigurno:

Nagetsi traže način da dodatno pojačaju ekipu oko Jokića, a ime Demara Derozana već je isplivalo u tim razgovorima.

Ako se sve poklopi, srpski as bi mogao da dobije još jednu NBA zvezdu uz sebe.