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Drama oko Los Anđeles Lejkersa dobila je potpuno novu dimenziju! Dok se jedan od najčuvenijih NBA klubova sprema za veliku promenu vlasništva, unutar porodice Bas bukti rat koji bi mogao da završi i pred sudom.

U centru svega nalazi se Džini Bas, dugogodišnja predsednica i guverner Lejkersa, koja je jedina od šestoro dece pokojnog Džerija Basa koja se protivi prodaji preostalih 17,8 odsto porodičnog udela u franšizi. Njena braća i sestre žele da prodaju akcije, dok Džini tvrdi da takva odluka ne može da bude sprovedena bez njenog pristanka.

A iza svega se krije mnogo više od obične borbe za novac.

1/5 Vidi galeriju Dugogodišnja predsednica Los Anđeles Lejkersa - Džini Bas Foto: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia, Luiza Moraes / Getty images / Profimedia

Petoro kaže "prodaj", Džini kaže "ne može!"

Porodica Bas je godinama bila sinonim za Lejkerse. Džeri Bas kupio je franšizu 1979. godine i napravio od nje jednu od najvećih sportskih imperija na svetu.

Nakon njegove smrti 2013. godine, vlasništvo je kroz porodične trustove prešlo na njegovih šestoro dece.

Sada su Džim, Džoni, Džejni, Džo i Džesi Bas stali iza prodaje preostalih 17,8 odsto. Oni tvrde da su odluku doneli u najboljem interesu Lejkersa, navijača i Los Anđelesa, kao i da veruju da će novi vlasnici poštovati nasleđe njihovog oca.

Džini, međutim, ne odustaje.

Njen advokat Adam Strejsend poručio je da ona nikada nije pristala na prodaju i da su tvrdnje suprotne tome "lažne, klevetničke i štetne". Još ozbiljnije, Džinijin tim tvrdi da su pojedini članovi porodice pokušavali da plasiraju netačne informacije u medije kako bi oslabili njen položaj. Posebno su pomenuti Džo i Džesi Bas.

Dakle, porodična svađa više nije iza zatvorenih vrata.

Prljav veš sada izlazi pred javnost.

Nije ovo prvi rat u porodici

Ko pomisli da je sve počelo tek sada – grdno se vara.

Porodica Bas je već jednom prošla kroz pravi pokušaj preuzimanja kontrole nad Lejkersima.

Sve se dogodilo 2017. godine.

Džini je tada otpustila svog brata Džima Basa sa mesta predsednika košarkaških operacija, a potom je angažovala Medžika Džonsona i Roba Pelinku da naprave novi sportski projekat.

Džimov brat Džoni stao je uz njega, a braća su pokušala da pokrenu proceduru kojom bi Džini bila uklonjena iz upravljačke strukture Lejkersa.

Džini je reagovala - tužila je braću i tražila sudsku zaštitu.

Njeni advokati tvrdili su da Džim i Džoni pokušavaju da je izbace sa pozicije kontrolnog vlasnika i predsednice kluba. Braća su, sa druge strane, negirala da je postojao bilo kakav pokušaj „puča“.

Slučaj je na kraju završen u Džinijinu korist, a ona je učvrstila kontrolu nad franšizom.

Gotovo deceniju kasnije - ponovo isti ljudi, ponovo isti klub, ponovo borba za kontrolu.

Sada je ulog još veći

I tu dolazimo do razloga zbog kojeg je Džini toliko odlučna.

Ovo za nju nije samo pitanje: „Da li ćemo prodati akcije i uzeti ogroman novac?“

Ako se proda kompletnih 17,8 odsto porodičnog udela, Džini bi mogla da izgubi vlasničku poziciju koja joj je potrebna da ostane guverner Lejkersa.

Prema aktuelnim izveštajima, za tu poziciju neophodno je najmanje 15 odsto vlasništva.

Zato je njen lični ulog ogroman.

Ako njena braća i sestre sprovedu ono što su naumili, Džini ne bi samo ostala bez porodičnog udela u slavnoj franšizi - mogla bi da ostane i bez funkcije koju je godinama obavljala.

Luka Dončić i Džini Bas Foto: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Milijarde na stolu

A sve se događa u trenutku kada je vrednost Lejkersa dostigla potpuno neverovatne razmere.

Mark Valter, koji je ranije preuzeo većinski deo franšize, sada je dogovorio prodaju Lejkersa Džošu Kušneru i Bobu Ajgeru po procenjenoj vrednosti od čak 12,5 milijardi dolara. Posao još čeka završetak i odobrenja, ali upravo je taj dogovor dodatno otvorio pitanje sudbine preostalih akcija porodice Bas.

A tu nastaje novi apsurd.

Petoro naslednika želi da izađe iz priče i uzme svoj deo ogromnog kolača.

Džini želi da porodica ostane vlasnički vezana za Lejkerse.

"Moj otac bi želeo da Lejkersi budu na vrhu"

Džini pritom nije neko ko se po svaku cenu protivio dolasku novih vlasnika.

Kada je prethodno prodavan većinski paket Marku Valteru, ona je podržala taj potez. Njena logika bila je da su Lejkersima potrebni ogromni resursi kako bi ostali na vrhu NBA lige.

Ali sada je granica drugačija.

Džini želi da barem deo vlasništva ostane u rukama porodice Bas.

Jer za nju to predstavlja poslednju vezu sa onim što je njen otac napravio.

Džeri Bas kupio je Lejkerse 1979. godine, a upravo pod njegovim vlasništvom franšiza je postala globalni sportski gigant. Ideja da njegova porodica ostane uz klub bila je važan deo njegovog nasleđa.

Petoro protiv jedne – i niko ne popušta

Najluđi deo cele priče jeste činjenica da Džini praktično stoji sama.

Petoro braće i sestara - za prodaju, Džini - protiv.

Njena braća i sestre su već javno poručili da nameravaju da nastave sa prodajom, uprkos njenom protivljenju.

Džinijin advokat, međutim, tvrdi da se prodaja ne može sprovesti bez saglasnosti poverenika relevantnog porodičnog trusta, među kojima je i ona. Njena strana se poziva na ranije sudske odluke i strukturu trusta.

Drugim rečima - jedna porodica, dva potpuno suprotna plana i milijarde dolara između njih.

A sve je toliko eskaliralo da se u američkim medijima već otvoreno govori o mogućnosti novog pravnog obračuna.

Od porodičnog „puča“ do borbe za poslednji deo Lejkersa

Ono što ovu priču čini posebno bizarnom jeste njen istorijski krug.

Pre devet godina Džini se borila da joj braća ne oduzmu kontrolu nad Lejkersima.

Sada se bori da joj ista ta porodica ne oduzme poslednji vlasnički oslonac koji bi joj omogućio da ostane deo franšize.

Američki mediji zato aktuelnu situaciju posmatraju kao nastavak dugogodišnje borbe unutar porodice Bas – sukoba koji je godinama uključivao smene, tužbe, borbu za funkcije i potpuno različite vizije budućnosti Lejkersa.

A sada je sve ponovo eksplodiralo.

Lejkersi vrede 12,5 milijardi dolara, porodica Bas je na ivici potpunog izlaska iz kluba, a Džini Bas očigledno nema nameru da tek tako preda poslednji komad porodičnog nasleđa.

Ako ne dođe do dogovora, sledeća stanica mogao bi da bude sud.