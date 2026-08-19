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Samo godinu dana nakon kupovine kluba od porodice Bas, Mark Volters odlučio je da proda franšizu, a novi većinski vlasnici postali su Bob Ajger i Džoš Kušner. Posao je procenjen na rekordnih 12,5 milijardi dolara.

Dodatnu buru izazvala je odluka dela porodice Bas da proda svoj manjinski paket akcija, čemu se javno usprotivila Džini Bas.

Cela situacija mogla bi da utiče i na budućnost Luke Dončića. Kako prenosi Sem Kvin sa CBS-a, Slovenac bi 2027. trebalo da dobije ponudu za produžetak ugovora, dok mu sadašnja saradnja ističe 2028. godine.

Kvin smatra da bi Dončić mogao da razmisli o povratku u Dalas.

„Luka postaje slobodan igrač 2028. godine. Videćemo šta će uraditi. Dalas je u mnogo boljoj košarkaškoj situaciji. Sam Kuper Fleg vredi više nego cela ekipa Lejkersa bez Luke zajedno. Ova drama sa vlasništvom nikako ne pomaže argumentima Lejkersa“, rekao je Kvin.

Ipak, Dončić je nakon prodaje kluba poslao jasnu poruku da je i dalje potpuno posvećen Lejkersima.

„Biti Lejker za mene znači sve. Uzbuđen sam što ću se vratiti na teren i pokušati da donesem šampionsku titulu u Los Anđeles“, poručio je Luka.

Ipak, situacija bi mogla da se promeni ukoliko Lejkersi ne stabilizuju upravu i ne naprave ekipu sposobnu da napadne titulu.

U Dalasu, u međuvremenu, grade novu ekipu oko mladog Kupera Flega. Zato povratak Dončića u Teksas više ne deluje kao potpuna naučna fantastika – posebno ako Lejkersi u naredne dve godine ne ubede svoju najveću zvezdu da ostane.

Luka ostaje u Los Anđelesu ili se vraća tamo gde je sve počelo? NBA drama tek počinje.

1/6 Vidi galeriju Majami - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia