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Čima Moneke i Ebuka Izundu se nalaze na spisku reprezentacije Nigerije.

1/7 Vidi galeriju Čima Moneke na utakmici protiv Reala Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Oni će biti deo ekipe koja će 27. avgusta igrati utakmice na kvalifikacionom turniru u Tunisu.

Moneke i Izundu su dobili poziv od nacionalnog saveza i biće deo tima koji će se boriti za plasman na Mundobasket.

Među poznatijima na spisku su i Džoš Okogi iz Jute Džez, kao i Čimezi Metu bivši NBA košarkaš.

Prvi rival je Kamerun, dok će dan kasnije odmeriti snage sa Južnim Sudanom, koji će predvoditi Karlik Džons.

Poslednji duel zakazan za predstojeći kvalifikacioni prozor će biti protiv Zelenortskih Ostrva