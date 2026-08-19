Nigerija je objavila spisak košarkaša na koje se računa tokom kvalifikacija za Mundobasket, a među njima se nalaze i dva košarkaša Crvene zvezde.
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ZVEZDINI IGRAČI NA SPISKU SUPERORLOVA: Moneke i Izundu vode Nigeriju ka Mundobasketu
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Čima Moneke i Ebuka Izundu se nalaze na spisku reprezentacije Nigerije.
Čima Moneke na utakmici protiv Reala Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Oni će biti deo ekipe koja će 27. avgusta igrati utakmice na kvalifikacionom turniru u Tunisu.
Moneke i Izundu su dobili poziv od nacionalnog saveza i biće deo tima koji će se boriti za plasman na Mundobasket.
Među poznatijima na spisku su i Džoš Okogi iz Jute Džez, kao i Čimezi Metu bivši NBA košarkaš.
Prvi rival je Kamerun, dok će dan kasnije odmeriti snage sa Južnim Sudanom, koji će predvoditi Karlik Džons.
Poslednji duel zakazan za predstojeći kvalifikacioni prozor će biti protiv Zelenortskih Ostrva
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