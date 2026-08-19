KAKO VAM SE ČINI? Košarkaši Srbije imaju novi dres! Evo kada ćete Orlove moći da vidite prvi put u novoj opremi! FOTO
Muška seniorska reprezentacija Srbije premijerno će poneti novu "Nike" opremu u četvrtak, 20. avgusta, na parketu Beogradske arene, a u ovim dresovima naši košarkaši nastupaće tokom naredne dve godine.
Prva prilika da navijači vide "Orlove" u novom ruhu biće prijateljski duel protiv selekcije Francuske, koji je zakazan za 20 časova.
"Prepoznatljivi identitet reprezentacije sada je upotpunjen savremenim tehnološkim rešenjima namenjenim vrhunskim sportskim performansama. Na razvoju novog dresa zajednički su radili marketing Košarkaškog saveza Srbije i "Nike" tim, sa ciljem da se prepoznatljiv izgled naše reprezentacije poveže sa najsavremenijim rešenjima za vrhunske sportiste", piše u objavi KSS.
"Za sve navijače koji žele da novi dres imaju u svojoj kolekciji, u četvrtak, 20. avgusta, na dan utakmice, biće dostupna i replika dresa na NIKE Pop-up prodavnici, koja će biti postavljena ispred Beogradske arene, na severnoj strani. Prodajno mesto biće otvoreno od 15 do 23 časa", poruka je KSS-a.