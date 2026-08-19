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Muška seniorska reprezentacija Srbije premijerno će poneti novu "Nike" opremu u četvrtak, 20. avgusta, na parketu Beogradske arene, a u ovim dresovima naši košarkaši nastupaće tokom naredne dve godine.

Prva prilika da navijači vide "Orlove" u novom ruhu biće prijateljski duel protiv selekcije Francuske, koji je zakazan za 20 časova.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativci Srbije - Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, Luke Hales / Getty images / Profimedia

"Prepoznatljivi identitet reprezentacije sada je upotpunjen savremenim tehnološkim rešenjima namenjenim vrhunskim sportskim performansama. Na razvoju novog dresa zajednički su radili marketing Košarkaškog saveza Srbije i "Nike" tim, sa ciljem da se prepoznatljiv izgled naše reprezentacije poveže sa najsavremenijim rešenjima za vrhunske sportiste", piše u objavi KSS.