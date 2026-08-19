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Bokan je poručio da ekipu očekuje možda i najizazovnija sezona do sada jer će naspram sebe, prevashodno u ABA ligi, imati klubove sa višestruko većim budžetom od Podgoričana.

1/8 Vidi galeriju Dragan Bokan Foto: Starsport, Starsport, Facebook / Prava Crna Gora, KK Partizan NIS/Dragana Stjepanović

Iz brojki koju je izneo Bokan jasno je koliko je crnogorski prvak, po ulaganju, iza beogradskih "večitih rivala" Zvezde i Partizana.

"Prošle sezone neto budžet za igrače iznosio je tačno oko 3,47 miliona evra, dok je za sve ostale troškove kluba bilo potrebno približno 2,2 miliona evra", rekao je i otkrio da će ove sezone novca biti više.

"Ove godine morali smo da napravimo iskorak. U dogovoru sa svim članovima Upravnog odbora odlučili smo da povećamo ukupan budžet za približno 1,2 do 1,3 miliona evra. Plan je da neto budžet za igrače bude oko 4,5 miliona evra, dok će približno 2,5 miliona evra biti potrebno za sve druge troškove".

Prvi čovek Budućnosti je naglasio da veliku korist od ulaganja u KK Budućnost ima i država.

"Prema tome, ukupan planirani budžet kluba iznosi približno sedam miliona eura. I ranije je javno najavljeno da će budžet za sezonu 2026/27 biti oko sedam miliona. Od tih 2,5 miliona ostalih troškova, između 900.000 i milion evra odlazi državi i lokalnoj upravi kroz poreze, doprinose, poreze na zarade igrača i druge obaveze. To je veoma važno naglasiti kada govorimo o odnosu između onoga što država ulaže u klub i onoga što klub vraća državi", zaključio je Bokan.