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Nakon okončanja igračke karijere, Kalinić se priključuje stručnom štabu Ibona Navara, gde će imati ključnu ulogu u prilagođavanju novajlija i stvaranju prave hemije u timu.

Moneke je istakao da su upravo liderske sposobnosti i autoritet obeležili sve tri Kalinićeve epizode na Malom Kalemegdanu. Prema njegovim rečima, dosadašnji krilni košarkaš imao je ogroman uticaj unutar svlačionice, gde je stavom i zalaganjem služio kao primer mlađim saigračima i igračima koji su tek stigli u klub.

"Kao igrač, Kali daje sve od sebe. Radi sve što je potrebno i spreman je da se žrtvuje zarad dobrobiti čitavog tima. Često je bio neshvaćen… Istovremeno, niko ne sme da zaboravi da je imao veliki uticaj na kompletnu ekipu. To je bilo ogromno", rekao je Moneke za "Meridian sport".

1/17 Vidi galeriju Nikola Kalinić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, www.kkcrvenazvezda.rs

Pored stručnih saveta i analiza na parketu, Moneke je naglasio da će mu u posebnom sećanju ostati dugi privatni razgovori sa Kalinićem, u kojima košarka uopšte nije bila tema.