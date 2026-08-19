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Košarkaški klub Partizan objavio je da uskoro počinje prodaja sezonskih ulaznica, uz obaveštenje o olakšicama za navijače.

Dosta promena u ekipi Partizana i ne baš veliki entuzijazam među navijačima. Takav je makar opšti utisak. Krajnju sliku o tome dobićemo kada u prodaju budu puštene sezonske ulaznice i kakav odziv bude.

Klub u međuvremenu čini sve da one neodlučne odvrati od odustajanja i navede ih da kupe sezonske ulaznice, pa je novina ta da će pokriti trošak za online kupovinu.

KK Partizan - KK Bosna Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

"Sa uspostavljanjem Partizan Ticketinga kao integralnog dela kluba, crno-beli su iskoristili priliku i doneli odluku da preuzmu uobičajeni trošak od 4% za online kupovinu na sebe i na taj način oslobode navijače dodatnih izdataka", navode iz kluba.

Prodaja će se vršiti u tri faze. U prvoj će navijači moći da obnove sezonske ulaznice iz prethodne sezone, u drugoj će vlasnici iz kampanje 2025/26 moći da promene svoja mesta i u trećoj će uslediti slobodna prodaja.

Kurir sport / Sportske.net

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