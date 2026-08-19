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Srpski stručnjak Željko Obradović, koji je povratkom na klupu Panatinaikosa napravio najveći trenerski transfer ovog leta, suočio se sa ozbiljnim problemom na samom startu mandata.

Prva zvezda atinskog velikana, Kendrik Nan, morao je na hitnu operaciju kolena. Iskusni Amerikanac doživeo je povredu meniskusa tokom individualnih priprema u Sjedinjenim Američkim Državama, zbog čega je podvrgnut hirurškom zahvatu.

Kendrik Nan Foto: Starsport, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Prema navodima grčkih medija, sama operacija protekla je rutinski i bez ikakvih komplikacija.

Kako prenosi portal SDNA, nekadašnji NBA košarkaš biće van stroja između šest i osam nedelja. To praktično znači da će Nan propustiti uvodne mečeve u Evroligi i da se njegov povratak na parket očekuje početkom oktobra.

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