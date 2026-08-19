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Jedan od poslednjih novajlija koji je zadužio opremu crno-belih jeste Kajl Olmen. Američki bek sa crnogorskim pasošem sleteo je u srpsku prestonicu, a klub se tim povodom oglasio snimkom sa aerodroma „Nikola Tesla”.

On će se već od četvrtka staviti na raspolaganje novom šefu stručnog štaba Đoanu Penjaroji.

Kajl Olman u dresu Turk Telekoma Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Upravo za četvrtak zakazana je zvanična prozivka i prvi trening Partizana u sklopu priprema za nove izazove. Olmen, koji uspešno pokriva sve bekovske pozicije, na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu prosečno je beležio 10,2 poena i 4,2 skoka po meču.

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