Košarkaši Partizana uveliko se okupljaju u Beogradu kako bi započeli pripreme za predstojeću sezonu, u kojoj želi da poprave utisak nakon prethodne godine u kojoj su ostali bez plasmana u doigravanje Evrolige.
Košarka
PARTIZAN OBJAVIO SNIMAK! Novi košarkaš crno-belih stigao u Beograd! Pogledajte scene sa aerodroma "Nikola Tesla"
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Jedan od poslednjih novajlija koji je zadužio opremu crno-belih jeste Kajl Olmen. Američki bek sa crnogorskim pasošem sleteo je u srpsku prestonicu, a klub se tim povodom oglasio snimkom sa aerodroma „Nikola Tesla”.
On će se već od četvrtka staviti na raspolaganje novom šefu stručnog štaba Đoanu Penjaroji.
Kajl Olman u dresu Turk Telekoma Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia
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Upravo za četvrtak zakazana je zvanična prozivka i prvi trening Partizana u sklopu priprema za nove izazove. Olmen, koji uspešno pokriva sve bekovske pozicije, na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu prosečno je beležio 10,2 poena i 4,2 skoka po meču.
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