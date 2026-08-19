Francuski košarkaš Viktor Vembanjama doputovao je u Beograd i odmah osvojio srca najmlađih navijača.
Košarka
VEMBANJAMA STIGAO U BEOGRAD I JEDNIM GESTOM JE ODMAH ODUŠEVIO CELU SRBIJU! Dečaci ga čekali ispred hotela, a evo šta je on uradio čim je izašao iz autobusa!
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Prva zvezda francuske košarke Viktor Vembanjama doputovao je sa svojom reprezentacijom u Beograd, gde ih u četvrtak očekuje prijateljski meč protiv naše selekcije.
Igrač San Antonio Sparsa i jedan od najpopularnijih NBA asova bio je u centru pažnje po dolasku u srpsku prestonicu, a njegov gest ispred hotela oduševio je okupljene.
Francuz izborio majstoricu! Fotografije sa šeste utakmice finala Zapadne konferencije. Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia, Christian Petersen / Getty images / Profimedia
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Ispred hotela u kom borave "trikolori" sakupila se grupa dečaka kako bi videla francuskog fenomena.
Vembanjama je odmah po izlasku iz autobusa izdvojio vreme za njih, potpisivao dresove i strpljivo se fotografisao sa najmlađim ljubiteljima košarke.
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