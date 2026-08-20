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Aktuelnom šampionu Francuske preti administrativno izbacivanje iz elitnog ranga, a nakon propasti jednog plana za preuzimanje kluba, investicioni paket iza kojeg je stao legendarni Brazilac ostao je praktično jedina opcija za spas.

1/4 Vidi galeriju Olimpijakos - Monako Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia

Bivši NBA Ol-star Džamal Mešburn iznenada je odustao od preuzimanja Monaka. Investicioni fond Helen Holdings, koji je predstavljao, nije u predviđenom roku obezbedio finansijske garancije od 10 miliona evra.

Čelnici Monaka zbog toga su se okrenuli alternativnom projektu investicionog fonda "Clayton Sport", koji ima podršku Ronaldinja. Ova grupa spremna je da finansira klub čak i u slučaju da Monako bude administrativno izbačen u niži rang.

Problem predstavlja vreme potrebno za kompletiranje dokumentacije, pa su pravni zastupnici kluba zatražili od Francuskog nacionalnog olimpijskog i sportskog komiteta da odloži saslušanje do 25. avgusta.

Ukoliko zahtev bude prihvaćen, Monako će dobiti dodatno vreme da predstavi plan koji bi mogao da obezbedi budućnost kluba. Ukoliko bude odbijen, situacija će postati još komplikovanija pred početak nove sezone.

Kriza je nastala nakon što je Košarkaški savez Francuske odbio da aktuelnom prvaku odobri učešće u najvišim rangovima francuske košarke.

Pored opstanka u domaćem prvenstvu, pod znakom pitanja nalazi se i učešće Monaka u Evrokupu u sezoni 2026/27.