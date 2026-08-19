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Tim trenera Dragana Vukovića poražen je u Piteštiju od Španije, pa će u petak za plasman igrati protiv Mađarske.

Zvuči neobično, ali Srbija je uprkos ubedljivom porazu, prošla najbolje protiv ekipe koja je pobeđivala svoje rivale sa najmanje 60 poena razčike, pa čak i sa 115 poena prednosti.

1/5 Vidi galeriju Srbija - Hrvatska, U16 Evropsko prvenstvo za košarkašice Foto: Kss.rs

Španija, prvi favorit za zlato, od starta je imala utakmicu u svojim rukama i nije ostavila šansu za bilo kakvu neizvesnost.

Elena Erić je postigla osam poena, a Lena Bokun i Jovana Todorović po sedam.