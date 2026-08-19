Ženska kadetska reprezentacija Srbije igraće u razigravanju od petog do osmog mesta na Evropskom prvenstvu.
Košarka
ŠTETA! KOŠARKAŠICE SRBIJE ZAVRŠILE SVOJE UČEŠĆE NA EVROPSKOM PRVENSTVU! Španija je ipak prejaka, ali su se naše devojke borile kao lavice!
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Tim trenera Dragana Vukovića poražen je u Piteštiju od Španije, pa će u petak za plasman igrati protiv Mađarske.
Zvuči neobično, ali Srbija je uprkos ubedljivom porazu, prošla najbolje protiv ekipe koja je pobeđivala svoje rivale sa najmanje 60 poena razčike, pa čak i sa 115 poena prednosti.
Srbija - Hrvatska, U16 Evropsko prvenstvo za košarkašice Foto: Kss.rs
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Španija, prvi favorit za zlato, od starta je imala utakmicu u svojim rukama i nije ostavila šansu za bilo kakvu neizvesnost.
Elena Erić je postigla osam poena, a Lena Bokun i Jovana Todorović po sedam.
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