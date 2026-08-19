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Smart iza sebe ima iskustvo igranja u NBA ligi, Evroligi, ABA ligi, razvojnoj G ligi i kanadskoj CEBL ligi.

U NBA ligi nastupao je za Milvoki Bakse, Majami Hit i Filadelfija Seventisikserse, a ukupno je upisao 17 utakmica u najjačoj ligi sveta u tom periodu.

1/5 Vidi galeriju Džavonte Smart u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

Prvo evropsko iskustvo stekao je početkom 2024. godine u Crvenoj zvezdi. Za crveno-bele je odigrao 22 utakmice, od čega 12 u Evroligi i 10 u ABA ligi, a bio je deo ekipe koja je osvojila regionalno takmičenje.

Smart je od 2024. godine i reprezentativac SAD, za koju je nastupio 12 puta uz prosek od 15,2 poena, tri asistencije i 3,2 skoka.