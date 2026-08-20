Slušaj vest

Denver je trejdovao Pejtona Votsona.

Mladi krilni košarkaš će karijeru nastaviti u Klivlend Kavalirsima gde će za četiri sezone zaraditi 88 miliona dolara, dok je Denver iz čitave transakcije dobio dva pika na budućim draftovima i igrača koji će, prema dostupnim informacijama, odmah biti otpušten.

U trejdu su učestvovali i Los Anđeles Klipersi i Vašington Vizardsi, a konačna raspodela izgleda ovako:

Klivlend: Pejton Votson, Kem Vitmor

LA Klipers: Maks Strus

Vašington: Tre Men, pik druge runde

Denver: pik prve runde 2031, pik druge runde 2032. i Džulijan Ris

Na prvi pogled, Denver je uspeo da izbegne scenario u kojem bi narednog leta Votson otišao kao slobodan agent. Međutim, problem za Nagetse je što su zauzvrat dobili kapital koji neće moći da im pomogne u borbi za titulu u bliskoj budućnosti.

1/4 Vidi galeriju Nova zvezda Denvera - Pejton Votson Foto: Sean Gardner / Getty images / Profimedia

Posebno bode oči činjenica da prvi pik stiže tek 2031. godine, dok je drugi namenjen za 2032. To je veoma daleka budućnost za ekipu čiji je glavni cilj da upravo sada, dok je Nikola Jokić u vrhuncu karijere, napravi tim sposoban za osvajanje NBA titule.

Problemi godinama opterećuju Denver

Votsonov odlazak nije izolovan potez, već posledica finansijske situacije u kojoj se Denver nalazi.

Franšiza je prethodnih godina veliki deo budžeta vezala za postojeće nosioce ekipe, uključujući Nikolu Jokića, Džamala Mareja, Arona Gordona i Kristijana Brauna. Zbog toga je prostor za nove ugovore postao izuzetno ograničen.

Votson je u međuvremenu napredovao i postao važan deo rotacije, ali Denver nije želeo da mu ponudi ugovor koji bi dodatno zakomplikovao već veoma skupu strukturu plata.

Posebno je problematično to što je prošlog leta Kristijan Braun dobio višegodišnji ugovor vredan čak 125 miliona dolara, dok se sada pokazalo koliko je teško pronaći prostor za ostale igrače koji su se razvili u Denveru.

Votson je tako postao svojevrsna žrtva finansijske konstrukcije Nagetsa.

Skroman početak, pa šampionski prsten

Kada je stigao u Denver, malo ko je mogao da pretpostavi da će Votson postati značajan deo ekipe.

Na koledžu je proveo samo jednu sezonu, tokom koje je za UCLA prosečno beležio 3,3 poena i 2,9 skokova. Oklahoma ga je 2022. godine izabrala kao 30. pika na draftu, ali je Denver potom napravio potez kojim ga je doveo u svoje redove.

Vrlo brzo se pokazalo da Nagetsi nisu pogrešili.

Votson je već u prvoj sezoni bio deo ekipe koja je osvojila NBA titulu, a tokom boravka u Denveru sakupio je 225 nastupa u regularnom delu sezone i još 29 utakmica u plej-ofu.

1/5 Vidi galeriju Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Njegova najveća vrednost nije se ogledala samo u statistici. Energija, odbrana i spremnost da preuzme odgovornost učinili su ga igračem kojeg su navijači posebno cenili.

Odlazak posle najbolje sezone

Paradoks je u tome što Votson Denver napušta upravo nakon sezone u kojoj je pokazao najveći napredak.

Brojne povrede u timu otvorile su mu dodatni prostor, a on je uspeo da ga iskoristi. Odigrao je 54 utakmice u regularnom delu sezone i imao prosek od 14,6 poena, 4,9 skokova, 2,1 asistencije i 1,1 blokade.

Nažalost po njega, povreda ga je udaljila od završnice sezone i plej-ofa.

Ipak, ono što je pokazao bilo je dovoljno da se očekuje da će Denver pokušati da ga zadrži ili barem za njegov odlazak dobije igrača koji bi odmah mogao da pomogne Jokiću.

To se nije dogodilo.

Nagetsi su se odlučili za buduće pikove, čija će prava vrednost biti poznata tek za nekoliko godina. Za ekipu koja želi da iskoristi sadašnji period i ponovo napadne šampionski prsten, takav potez nosi određeni rizik.

Denver je sačuvao prostor u budžetu, ali je istovremeno izgubio mladog igrača koji je pokazao da može da bude važan deo šampionske ekipe. Sada ostaje da se vidi da li će Nagetsi ovaj potez iskoristiti kao deo šireg plana ili će se za nekoliko godina ispostaviti da su se odrekli Votsona u pogrešnom trenutku.