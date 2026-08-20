Fuenlabrada je zauvek ostala crno-bela!
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MESTO KOJE NAVIJAČI PARTIZANA PAMTE SA OSMEHOM NA LICU! Bili smo u Fuenlabradi - evo kako čuvena dvorana izgleda danas!
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U malom delu Madrida, lociranom oko 20 kilometara od centra, nalazi se Fuenlabrada, predgrađe koje je pre 34 godine postalo crno-belo i dan danas smatra Partizan svojim klubom.
Te slavne i sada već davne 1992. godine, Partizan je sve utakmice grupne faze evropskog takmičenja igrao u legendarnoj dvorani Fernando Martin, koja i danas izgleda isto kao i pre tri decenije.
Novinarka Kurira posetila je dvoranu u Fuenlabradi, a pogledajte i vi kako sve trenutno izgleda...
Čuvena dvorana u Fuenlabradi Foto: Kurir Sport
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