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Među prijavljenih sedam kandidata su i dobro poznata imena iz košarkaškog sveta:

Miloš Vujanić, bivši igrač Partizana, reprezentacije i bivši pomoćni trener crno-belih

Milutin Aleksić, nekadašnji igrač Zvezde, Hemofarma, Budućnosti...

Nemanja Vasiljević, doskorašnji generalni direktor Crvene zvezde

Matevž Zupančič, generalni menadžer Heliosa i nekadašnji generalni menadžer ljubljanske Olimpije

Ibrahim Erkan, službenik Evrolige

Denis Pavlović, funcioner Međunarodnog paraolimpijskog komiteta, zamenik direktora sportskog centra Milan Gale Muškatirović i jedan od funkcionera Univerzijada 2009

Josip Samardžija, dugogodišnji direktor Košarkaškog kluba Dinamo Zagreb

Prema odluci Predsedništva ABA lige od 11. avgusta, kandidati bi trebalo da budu saslušani na vanrednom sastanku Skupštine, a za razgovor sa svakim od njih predviđeno je po 15 minuta, prenosi "Meridian sport".

Međutim, upravo kada se pogledaju uslovi konkursa i način na koji je procedura pokrenuta, pojavljuje se nekoliko veoma zanimljivih pitanja.

Da li svi kandidati ispunjavaju uslove?

Jedna od glavnih dilema odnosi se na iskustvo kandidata.

U konkursu je jasno navedeno da budući sportski direktor mora da ima najmanje pet godina iskustva na rukovodećim ili drugim odgovornim pozicijama u sportu, organizaciji takmičenja ili upravljanju sportskim organizacijama.

Problem je što se, barem prema dostavljenim biografijama, za pojedine kandidate ne vidi jasno da taj uslov ispunjavaju.

To se posebno odnosi na Miloša Vujanića i Milutina Aleksića, čija su imena među najzvučnijim u konkurenciji, ali iza kojih pre svega stoje bogate igračke karijere.

Zbog toga se prirodno postavlja pitanje: da li su kriterijumi konkursa obavezni ili mogu da budu zanemareni prilikom konačnog izbora?

Još veća dilema

Posebnu pažnju privlači Pravilnik o načinu izbora menadžmenta ABA lige iz 2019. godine.

Prema tom dokumentu, kandidat za sportskog direktora ne bi smeo da bude osoba koja je u prethodne tri godine bila uključena u rad nekog kluba Prve ili Druge ABA lige.

Pored toga, Pravilnik predviđa drugačiji način izbora od onoga koji se sada sprovodi.

Umesto javnog konkursa, trebalo bi da bude angažovana renomirana regionalna agencija za zapošljavanje, koja bi predložila tri kandidata, nakon čega bi organi ABA lige obavili razgovore i doneli odluku.

Ovog puta to se nije dogodilo.

Predsedništvo ABA lige je 11. avgusta odlučilo da se odmah raspiše javni konkurs, a zainteresovani kandidati dobili su rok do 19. avgusta da pošalju prijave.

Koja pravila se primenjuju?

Upravo tu nastaje najveći problem.

Ako Pravilnik iz 2019. godine i dalje važi, onda se postavlja pitanje zbog čega se njegova procedura nije primenila u celosti.

Sa druge strane, ukoliko je odlučeno da se sportski direktor ubuduće bira putem javnog konkursa, ostaje nejasno kojom odlukom je prethodni model promenjen ili stavljen van snage.

Situacija je dodatno zanimljiva jer je Skupština ABA lige na sednici održanoj 20. jula donela odluku o javnim konkursima za nekoliko drugih funkcija – predsednika Sudijske komisije, komesara za delegiranje sudija i delegata i disciplinskog sudiju.

Za sportskog direktora tada nije doneta ista odluka, pošto je odlazak tadašnjeg direktora postao poznat tek kasnije.

To samo po sebi ne znači da je sadašnji konkurs nevažeći, ali otvara pitanje na osnovu čega je promenjen način izbora predviđen ranijim pravilnikom.

Sada je pred ABA ligom odluka koja će imati veliki značaj za funkcionisanje takmičenja. Kandidati će biti saslušani, nakon čega bi trebalo da bude poznato ko će preuzeti jednu od najvažnijih operativnih funkcija.

Međutim, pre nego što se dođe do imena novog sportskog direktora, ostaje da se razjasni po kojim će se tačno kriterijumima kandidati ocenjivati i koji pravilnik predstavlja osnov za izbor.

Jer, ako se od klubova, igrača i svih ostalih učesnika takmičenja očekuje striktno poštovanje pravila ABA lige, onda bi ista pravila morala da budu potpuno jasna i kada ih primenjuju organi samog takmičenja.

U suprotnom, izbor novog sportskog direktora mogao bi da bude samo početak mnogo veće rasprave o načinu na koji ABA liga donosi važne odluke.

Kurir sport/Meridian sport

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