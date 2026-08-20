KO JE OVO OČEKIVAO?! Džejms Naneli u košarkaškoj reprezentaciji Sjedinjenih Američkih Država!
Košarkaški savez SAD objavio je širi spisak od 23 igrača za predstojeći prozor kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine. Kao ključno ime i vodeća figura nacionalnog tima izdvaja se nekadašnji košarkaš Partizana i osvajač Evrolige sa Fenerbahčeom 2017. godine, Džejms Naneli. Iskustvo građeno na evropskim parketima i pobednički mentalitet stavljaju ga u prvi plan predstojećih FIBA izazova.
Američki tim u ovom prozoru kombinuje igrače sa bogatom karijerom u Evropi i prepoznatljiva NBA imena.
Ključni igrači na širem spisku:
Džejms Naneli
Majk Džejms (MVP Evrolige)
Džaron Blosomgejm
Džordan Bel
Brendon Najt
Nasir Litl
Elfrid Pejton
Orlando Robinson
Prisustvo igrača sa evropskim iskustvom biće od presudnog značaja za uigravanje i stabilnost ekipe u specifičnom FIBA sistemu takmičenja.
Raspored utakmica i trenutni plasman:
27. avgust: Čile - SAD (gostovanje)
31. avgust: SAD - Kolumbija (domaći teren)
Selekcija SAD ulazi u drugu rundu kvalifikacija sa skorom 5-1 i nalazi se na stabilnom putu ka plasmanu na Mundobasket u Kataru.
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