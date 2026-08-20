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Košarkaški savez SAD objavio je širi spisak od 23 igrača za predstojeći prozor kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine. Kao ključno ime i vodeća figura nacionalnog tima izdvaja se nekadašnji košarkaš Partizana i osvajač Evrolige sa Fenerbahčeom 2017. godine, Džejms Naneli. Iskustvo građeno na evropskim parketima i pobednički mentalitet stavljaju ga u prvi plan predstojećih FIBA izazova.

1/11 Vidi galeriju Džejms Naneli Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Američki tim u ovom prozoru kombinuje igrače sa bogatom karijerom u Evropi i prepoznatljiva NBA imena.

Ključni igrači na širem spisku:

Džejms Naneli

Majk Džejms (MVP Evrolige)

Džaron Blosomgejm

Džordan Bel

Brendon Najt

Nasir Litl

Elfrid Pejton

Orlando Robinson

Prisustvo igrača sa evropskim iskustvom biće od presudnog značaja za uigravanje i stabilnost ekipe u specifičnom FIBA sistemu takmičenja.

Raspored utakmica i trenutni plasman:

27. avgust: Čile - SAD (gostovanje)

31. avgust: SAD - Kolumbija (domaći teren)

Selekcija SAD ulazi u drugu rundu kvalifikacija sa skorom 5-1 i nalazi se na stabilnom putu ka plasmanu na Mundobasket u Kataru.

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