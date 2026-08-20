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Košarkaši Los Anđeles Lejkersa stigli su u Ljubljanu na četvorodnevno druženje u organizaciji saigrača Luke Dončića. Svrha okupljanja, koje se održava dva meseca pre početka nove NBA sezone, jeste jačanje timskog duha i međusobno upoznavanje igrača nakon velikih promena u timu tokom leta, prenosi RTV Slovenije.

Prema navodima, Dončić je organizovao privatni let za 14 košarkaša koji su sleteli na aerodrom Brnik. Okupljanju ne prisustvuje ruki Kem Kar zbog ranije preuzetih obaveza, dok će se Sandro Mamukelašvili priključiti naknadno, u zavisnosti od obaveza u reprezentaciji Gruzije.

1/6 Vidi galeriju Majami - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Pored treninga, program obuhvata i brojne vanterenske aktivnosti:

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Uprava kluba je tokom leta značajno izmenila igrački kadar. Među novajlijama u timu su Kventin Grajms, Džejden Hardi, Voker Kesler, Kevon Luni, Kolin Sekston, Matis Tajbul i Zair Vilijams. Oni imaju zadatak da nadomeste odlaske Lebrona Džejmsa, Deandrea Ejtona, Ruija Hatimure, Džeksona Hejsa, Luka Kenarda i Markusa Smarta.

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