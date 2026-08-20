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Kameron Pejn, američki plejmejker, trebalo bi da postane novi igrač Sakramento Kingsa.

Dobro obavešteni Džejk Fišer prenosi da su čelnici Kingsa sve dogovorili sa Kameronom Pejnom koji će u četvrtak odraditi probne treninge u timskim prostorijama.

1/8 Vidi galeriju Kameron Pejn u dresu Partizana Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Pejn je prošlu sezonu završio u Filadelfiji, a pre toga je nosio dres beogradskog Partizana.

Sezonu ranije igrao je za Njujork Nikse i ima 11 sezona u najjačoj ligi sveta gde je pokazao da je odličan kada ulazi sa klupe.

Tokom karijere ima 7,7 poena uz 2 skoka i 3,2 asistencije po utakmici.

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