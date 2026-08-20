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Iskusni američki krilni košarkaš Džej Krauder potpisao je jednogodišnji ugovor sa francuskim timom, čime po prvi put u karijeri dolazi na evropski parket gde će sarađivati sa legendarnim Tonijem Parkerom, kom je ovo debitantska trenerska uloga na klupskoj sceni.

Krauder (36) stiže u Lion nakon epizode u Portoriku, gde je u dresu Vakerosa na 28 mečeva prosečno beležio 14,5 poena, 5,7 skokova i 2,8 asistencija.

Iza prekaljenog asa je impresivna NBA karijera sa čak 927 odigranih mečeva. Tokom više od jedne decenije u najjačoj ligi sveta nastupao je za Dalas, Boston, Jutu, Memfis, Majami, Finiks, Milvoki i Sakramento, dok mu je najefikasnija bila sezona 2015/16. u Seltiksima sa prosjekom od 14,2 poena. Pored toga, dva puta je stigao do velikog NBA finala, 2020. godine sa Majamijem i 2021. sa Finiksom.

Svoje bogato iskustvo doneće u tim Asvela u kom će nositi dres sa brojem 99, a njegov dolazak stiže kao veliko osveženje nakon turbulentnog perioda u klubu, odlaska planiranih pojačanja i finansijskih izazova. Ljubitelji košarke na našim prostorima pamte ga i po duelu sa Nikolom Jokićem od pre sedam godina, kada je srpski centar žestoko reagovao na njegovu provokaciju.

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Nikola Jokić stigao na okupljanje reprezentacije Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić