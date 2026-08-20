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Nvora se posle leta tokom kojeg je odmarao u Sjedinjenim Američkim Državama vratio se u srpsku prestonicu spreman za nove izazove i još bolju sezonu.

1/5 Vidi galeriju Džordan Nvora Foto: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia, Stacy Revere / Getty images / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia

Atmosfera oko kluba dodatno je podgrejana dolaskom Miloša Teodosića na mesto sportskog direktora, kao i Ibona Navara, koji će predvoditi ekipu sa klupe, a Nvora ne krije zadovoljstvo što je ponovo u Beogradu.

"Moje leto je bilo sjajno. Imao sam priliku da odem kući, venčao sam se u Španiji i to je verovatno trenutak koji je obeležio ovo leto. Sve u svemu, bilo je odlično, video sam porodicu i prijatelje", rekao je Nvora po dolasku u Beograd.

Na pitanje šta mu je najviše nedostajalo tokom pauze, nije imao dilemu.

"Ljudi, energija, strast, sjajna hrana... Dosta toga mi je falilo i mnogo sam srećan što sam se vratio u Beograd."

Nvora je prošle sezone bio jedan od najubojitijih strelaca Crvene zvezde i jedan od zapaženijih košgetera u Evroligi, ali smatra da može da pruži još više.

Zbog toga je imao i posebnu poruku za navijače crveno-belih.

"Jedva čekam da vas vidim sve, da ispunite Arenu do poslednjeg mesta i da osetim vašu energiju. Ja ću se truditi da budem bolji igrač nego što sam bio prošle sezone i da podignem svoju igru na viši nivo", poručio je Nvora.

Njegove reči sigurno će obradovati navijače Zvezde, koji od jednog od glavnih aduta tima i ove sezone očekuju veliki doprinos u borbi za najviše domete.