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Iskusni košarkaš Tomas Vokap je kako trenutno stoje stvari završio svoju epizodu u dresu Olimpijakosa.

Iako je i dalje zvanično pod ugovorom sa grčkim velikanom, odnos dve strane je toliko narušen da je praktično nemoguće zamisliti njegov nastavak saradnje sa klubom u predstojećoj sezoni.

1/8 Vidi galeriju Tomas Vokap Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Novi skandal izbio je u četvrtak, kada je klub organizovao obavezna predsezonska ergonometrijska testiranja za igrače koji nemaju obaveze u nacionalnim timovima. Vokap se jednostavno nije pojavio na prozivci.

Njegov nedolazak bio je povod da se rukovodstvo grčkog kluba ponovo zvanično oglasi.

"Košarkaš Tomas Vokap nije se pojavio na zakazanim ergometrijskim testovima. Iz tog razloga Olimpijakos će poizva da se izvini", piše u kratkoj objavi kluba iz Pireja.