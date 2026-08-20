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Plotas ima 22 godine, visok je 1,95 metara, a iza sebe ima sezonu u kojoj je proglašen za najboljeg mladog igrača grčkog prvenstva. U 23 utakmice za Promiteas prosečno je beležio 5,5 poena, 1,8 skokova i 1,2 ukradene lopte.

U FIBA Ligi šampiona nastupio je na sedam utakmica, uz prosek od 4,7 poena i 1,1 skokova.

Plotas je ponikao u omladinskoj školi Promiteasa, a veću ulogu u prvom timu dobio je tokom sezone 2025/26, nakon što je prethodne sezone bio na dve pozajmice. Prvi deo sezone proveo je u Kardici, članu grčke prve lige, dok je nakon povratka u Promiteas prešao u drugoligaša Koroivos.

Pre odlazaka na pozajmice, tokom sezone 2023/24, odigrao je 20 utakmica u najvišem rangu grčkog prvenstva za Promiteas.

Za Promiteas je nastupao i u Evrokupu, gde je tokom prve dve profesionalne sezone upisao ukupno šest nastupa. Debi u tom takmičenju imao je u sezoni 2021/22, kada je odigrao jednu utakmicu, dok je naredne sezone nastupio pet puta.

(Beta)