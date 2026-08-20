Uoči utakmice Srbije i Francuske, Vembanjama se mučio sa šutem. Pratite kako je izgledalo njegovo zagrevanje.
Košarka
VEMBANJAMA SE RASPAO U ARENI! Izašao na teren i ništa nije mogao da pogodi! Ako ovako bude igrao, Jokić će ga UNIŠTITI! VIDEO
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Najbolji košarkaš planete Nikola Jokić pojavio se na parketu „Beogradske arene” čitava dva sata pre početka utakmice, znatno pre svih ostalih aktera. U gotovo praznoj dvorani, bez navijača i saigrača, kapiten Srbije započeo je svoje rutinsko zagrevanje.
Sat vremena nakon Jokića, na teren je tiho kročio i Viktor Vembanjama. Francuski fenomen ušao je neprimetno, a nakon uvodnog zakucavanja imao je prilično problema sa šutiranjem.
Mlada NBA zvezda mučila se na samom startu zagrevanja, pogodivši samo jedan od prvih pet upućenih šuteva.
Pogledajte kako je izgledao taj trenutak:
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