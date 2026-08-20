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Najbolji košarkaš planete Nikola Jokić pojavio se na parketu „Beogradske arene” čitava dva sata pre početka utakmice, znatno pre svih ostalih aktera. U gotovo praznoj dvorani, bez navijača i saigrača, kapiten Srbije započeo je svoje rutinsko zagrevanje.

Sat vremena nakon Jokića, na teren je tiho kročio i Viktor Vembanjama. Francuski fenomen ušao je neprimetno, a nakon uvodnog zakucavanja imao je prilično problema sa šutiranjem.

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Viktor Vembanjama u Areni Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Mlada NBA zvezda mučila se na samom startu zagrevanja, pogodivši samo jedan od prvih pet upućenih šuteva.

Pogledajte kako je izgledao taj trenutak:

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Viktor Vembanjama se ispromašivao u Areni: Šutira 1/5 Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

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