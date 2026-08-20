Potez Nikole Jokića za TV špice!
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NIKOLA JOKIĆ "PONIŽAVA" VEMBANJAMU U ARENI! Francuzi nemi posmatrači Džokerove magije! (VIDEO)
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Košarkaška reprezentacija Srbije dočekala je u Beogradskoj areni selekciju Francuske predvođenu Viktorom Vembanjamom.
Ipak, prva zvezda je bez sumnje Nikola Jokić, lider naše selekcije!
Jokić se u prvoj deonici baš poigrao sa Francuzima, gde su Vembanjama i ostali u šoku nakon sjajnog dodavanja NBA superstara!
Pogledajte!
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