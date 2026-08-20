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Oni su govorili pod uslovom anonimnosti jer dogovor još nije zvanično objavljen. Ugovor uključuje opciju za sezonu 2028/29, kao i klauzulu koja mu garantuje dodatnu novčanu naknadu u slučaju trejda.

Harden je ranije odbio ugovor od 42,3 miliona dolara za predstojeću sezonu, ali je nakon poraza Kavalirsa u prošlosezonskom finalu Istočne konferencije od Njujork Niksa nagovestio da želi da ostane u Klivlendu.

Ovaj 36-godišnji igrač ulazi u svoju 18. NBA sezonu. U 26 utakmica regularnog dela sezone za Klivlend, nakon što je 4. februara stigao iz Los Anđeles Klipersa u trejdu za Darijusa Garlanda, prosečno je beležio 10,7 poena, uz 1,7 izgubljenih lopti po utakmici.

Tokom plej-ofa Harden je prosečno postizao 19,7 poena, ali je i broj izgubljenih lopti porastao na 4,7 po utakmici. U čak 10 od 18 utakmica Klivlenda imao je pet ili više izgubljenih lopti, uz probleme u odbrani.

Očekuje se da će startnu petorku Klivlenda činiti Harden, Ol-star bek Donovan Mičel, najbolji defanzivac NBA lige za 2025. godinu Evan Mobli, Džeret Alen i Pejton Votson, koji je u sredu stigao iz Denvera.

Harden je 13. juna u Hjustonu uhapšen zbog neovlašćenog držanja oružja u motornom vozilu. Optužba je početkom ovog meseca odbačena pred krivičnim sudom Okruga Heris, pošto je prošao kroz program alternativnog rešavanja kriznih situacija.

(Beta)